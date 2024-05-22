Fenerbahçe Başkan adayı Aziz Yıldırım’dan flaş adaylık açıklaması: Çekilirim | Beşiktaş’ın Jose Mourinho çıkışına tepki

"Şampiyonluğu nasıl kaybettiğimizi haftaya anlatacağım. Öyle dış güçler, yan etkenler bunları geçsinler... Galatasaray'ı nasıl yendiysen hepsini de yenmeliydin. Haftaya konuşacağız... Şampiyonluğu kazanalım ben adaylıktan çekiliyim kardeşim, Fenerbahçe mutlu olsun. İnşallah yeneriz ama karşı tarafa beraberlik bile yetiyor. İnşallah Konya iyi bir maç çıkarır ve yener. Galatasaray alışıktır Sturm Graz'dan, onun için benim fazla ümidim yok ama yukarıda Allah var. İnşallah hafta sonu şampiyon oluruz."





BEŞİKTAŞ VE JOSE MOURINHO

"Beşiktaş, Jose Mourinho'ya 7 milyon € veriyormuş. 5 de ben vereyim, 12'ye anlaşsınlar! Yalan söylüyorlar! Beşiktaş'ın böyle bir gücü yok. Ayıp, beni daha fazla konuşturmasınlar. Çok şey söylerim ayıp olur. Jose Mourinho ile yüz yüze 2 saat konuştuk. Rahmetle andığım Süleyman Seba'yla başkanlık yaptım, yanlış yapıyorlar. Ayıp olur. Buradan Sayın Başkan Hasan Arat'a da söylüyorum; 7 milyona getirebiliyorsa biz aradan çekilelim ama bıraksınlar bu işleri. Beşiktaş'ın böyle bir gücü yok. Birbirimize saygılı olacağız. Varsa böyle bir bütçeleri biz çekiliriz problem değil. Mourinho'ya da söyleriz 'Anlaşmışsın' diye. Mourinho bana söyledi; 'Beşiktaş'ta 2 kişi geldi onlarla epey sohbet ettik spor üzerine' diye. Bunlardan biri de Hasan Arat'mış. Gereksiz şey yapıyorlar."