PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Fenerbahçe Başkan adayı Aziz Yıldırım'dan flaş adaylık açıklaması: Çekilirim | Beşiktaş'ın Jose Mourinho çıkışına tepki

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım basın mensuplarına flaş açıklamalarda bulundu. Adaylık ile ilgili konuşan Yıldırım, "Şampiyonluğu nasıl kaybettiğimizi haftaya anlatacağım. Öyle dış güçler, yan etkenler bunları geçsinler... Galatasaray'ı nasıl yendiysen hepsini de yenmeliydin. Haftaya konuşacağız... Şampiyonluğu kazanalım ben adaylıktan çekiliyim kardeşim, Fenerbahçe mutlu olsun" dedi. Öte yandan Beşiktaş'ın Jose Mourinho çıkışına tepki gösteren Aziz Yıldırım "Yalan söylüyorlar! Beşiktaş'ın böyle bir gücü yok. Ayıp, beni daha fazla konuşturmasınlar. Çok şey söylerim ayıp olur. Jose Mourinho ile yüz yüze 2 saat konuştuk. Rahmetle andığım Süleyman Seba'yla başkanlık yaptım, yanlış yapıyorlar. Ayıp olur" dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 22 Mayıs 2024, 18:33 Güncelleme 22 Mayıs 2024, 18:35
Fenerbahçe Başkan adayı Aziz Yıldırım’dan flaş adaylık açıklaması: Çekilirim | Beşiktaş’ın Jose Mourinho çıkışına tepki

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yıldırım, şampiyonluk şansı, Jose Mourinho ve İsmail Kartal hakkında açıklamalarda bulundu.



"FENERBAHÇE ŞAMPİYON OLURSA ADAYLIKTAN ÇEKİLİRİM"

"Şampiyonluğu nasıl kaybettiğimizi haftaya anlatacağım. Öyle dış güçler, yan etkenler bunları geçsinler... Galatasaray'ı nasıl yendiysen hepsini de yenmeliydin. Haftaya konuşacağız... Şampiyonluğu kazanalım ben adaylıktan çekiliyim kardeşim, Fenerbahçe mutlu olsun. İnşallah yeneriz ama karşı tarafa beraberlik bile yetiyor. İnşallah Konya iyi bir maç çıkarır ve yener. Galatasaray alışıktır Sturm Graz'dan, onun için benim fazla ümidim yok ama yukarıda Allah var. İnşallah hafta sonu şampiyon oluruz."



BEŞİKTAŞ VE JOSE MOURINHO

"Beşiktaş, Jose Mourinho'ya 7 milyon € veriyormuş. 5 de ben vereyim, 12'ye anlaşsınlar! Yalan söylüyorlar! Beşiktaş'ın böyle bir gücü yok. Ayıp, beni daha fazla konuşturmasınlar. Çok şey söylerim ayıp olur. Jose Mourinho ile yüz yüze 2 saat konuştuk. Rahmetle andığım Süleyman Seba'yla başkanlık yaptım, yanlış yapıyorlar. Ayıp olur. Buradan Sayın Başkan Hasan Arat'a da söylüyorum; 7 milyona getirebiliyorsa biz aradan çekilelim ama bıraksınlar bu işleri. Beşiktaş'ın böyle bir gücü yok. Birbirimize saygılı olacağız. Varsa böyle bir bütçeleri biz çekiliriz problem değil. Mourinho'ya da söyleriz 'Anlaşmışsın' diye. Mourinho bana söyledi; 'Beşiktaş'ta 2 kişi geldi onlarla epey sohbet ettik spor üzerine' diye. Bunlardan biri de Hasan Arat'mış. Gereksiz şey yapıyorlar."



"GEREKTİĞİNDE MÜDAHALE EDECEĞİZ..."

"Beni bir TFF başkan adayı aradı, isim vermiyorum kim olduğunu biliyorsunuz. 'Fenerbahçe'den onu aldım, Galatasaray'dan bunu aldım formülü olmamalı. Tarafsız insanlar olmalı' dedim. TFF düzgün bir hale gelmeli. Tarafsız bir TFF yaratmaları lazım. Gerektiğinde müdahale edeceğiz."



İSMAİL KARTAL

"İsmail Kartal'a Fenerbahçe'de 15 sene çalışma imkanını kim sağladı? Kim antrenör yaptı onu? Fenerbahçe Spor Kulübü'nün Futbol takımının antrenörü kim yaptı? Ona cevap vereceğim, merak etmeyin. Şu maç geçsin, inşallah şampiyon oluruz. Ona göre konuşuruz."

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
İşte FETÖvari kumpasın müfettiş raporu! Ses kayıtlarında devlet büyükleri zikredildi: Serdar Sertçelik’in kaçış süreci ve kurulan Whatsapp üçgeni
Başkan Erdoğan liderliğinde AK Parti MKYK toplandı | Ömer Çelik tarihi açıkladı: Sokak köpekleri için düzenleme Meclis’e geliyor
Türk Telekom
Fenerbahçe Başkan adayı Aziz Yıldırım’dan flaş adaylık açıklaması: Çekilirim | Beşiktaş’ın Jose Mourinho çıkışına tepki
CANLI TAKİP | İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin cenaze namazını Hamaney kıldırdı! Liderler taziye için Tahran’da toplandı: Türkiye’den üst düzey katılım
Dijital Telif Yasası için tarihi gün! Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman: Emek hırsızlığının önüne geçmek zorundayız
Hamaney’in gölgelerde büyüyen oğlu! ABD Reisi’nin ölümünden sorumlu tutmuştu: İşte, İran’ın en etkili ismi
İran’ı ’viran’ eden kazada Reisi’nin son anları! ’İrtifayı artırın’ talimatı ölüm getirdi: Dezenformasyonu tescilleyen ’özel kalem’
Fenerbahçe’de orta sahaya süper yıldız! Fred rahatlayacak
Emekli ikramiyesinde son viraj... Başvuru tarihine dikkat kaldı 10 gün! 26 binden 31 bin TL’ye varan ödeme
Son dakika: Daltonlar suç örgütünün lideri Barış Boyun İtalya’da yakalandı! Ortak operasyonda 19 gözaltı
Beşiktaş’ın eski yıldızı Galatasaray’a geliyor! Okan Buruk bizzat istedi
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek duyurdu: Finansal okuryazarlık müfredata giriyor | Enflasyon için tarih | Borsa uyarısı
Son dakika: Norveç, İrlanda ve İspanya Filistin’i tanıyacaklarını açıkladı: İsrail büyükelçilerini çekti! Türkiye’den mücadeleye devam mesajı
Tarihi Atlı Köşk’e icra el koydu! Sabancı ailesinde Sevilay Sabancı Çınar krizi
SON DAKİKA