Antalya’da ’mülakatlarda akraba kayırma’ iddiası: Valilikten açıklama geldi

Açıklamada, "Habere konu iddialara ilişkin valiliğimizce yapılan incelemede, Antalya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından herhangi bir personel alımı gerçekleştirilmediği tespit edilmiştir. Yapılan incelemede ayrıca, söz konusu personel alım işinin 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü'ne hizmet sağlayan bir firmanın kendi iş ve işleyişiyle ilgili olduğu anlaşılmıştır. Konu Kamu Etik Kurulu mevzuatı açısından incelenmektedir" denildi.

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