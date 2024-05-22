AK Parti’de ’değişim’ gündemli MKYK! Başkan Erdoğan liderliğinde toplanıyor







"YORULANLARI DİNLENMEYE ALACAĞIZ, KADROMUZU GÜÇLENDİRECEĞİZ"



Erdoğan, "Yorulan, motivasyonunu yitiren arkadaşlarımızı kardeşlik hukukumuzu koruyarak dinlenmeye alacağız; yeni, heyecanlı arkadaşlarımızla kadromuzu güçlendirerek yolumuza devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulunmuştu.



Tembelliğe ve isteksizliğe asla tahammüllerinin olmadığını dile getiren Erdoğan, "İçimizde yanlış değerlendirmeler yapanlar varsa tembelliğe tevessül edenler olursa onlarla hiç tereddüt etmeden yollarımızı ayırırız. AK Parti'nin çalışma usulü belli. Hemen yarın seçim olacak gibi hazırlıklıyız. Hemen milletimiz tarafından hesaba çekilecekmiş gibi çok çalışıyoruz. Aynı zamanda biz süreye bakmadan kendimizi seçim tarihleriyle kısıtlamadan çalışan kadroyuz. Ne teşkilatımızda ne diğer kadrolarda tembelliğe, isteksizliğe asla ve asla tahammülümüz olamaz" demişti.