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AK Parti'de 'değişim' gündemli MKYK! Başkan Erdoğan liderliğinde toplanıyor

AK Parti'de MKYK 'İç muhasebe' ve 'değişim' gündemiyle toplanıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderlik edeceği kritik toplantıda AK kadrolardaki yorulan, motivasyon kaybı yaşayan, dinlenmeye alınacak isimlerin masaya gelmesi bekleniyor. Hatırlanacağı üzere Başkan Erdoğan, geçtiğimiz günlerde kadrolarda 'değişim' sinyali vererek "Yeni, heyecanlı, dinamik arkadaşlarımızla kadromuzu güçlendirerek yolumuza devam edeceğiz" demişti.

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Giriş Tarihi 22 Mayıs 2024, 13:30 Güncelleme 22 Mayıs 2024, 13:50
AK Parti’de ’değişim’ gündemli MKYK! Başkan Erdoğan liderliğinde toplanıyor

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Toplantısı'na (MKYK) liderlik edecek. AK Parti Genel Merkezi'nde yapılacak olan toplantının saat 14.00'te başlaması planlanıyor.

AK Parti'de değişim dönemi!



ANA GÜNDEM DEĞİŞİM

MKYK'da ana gündem ise AK Parti'deki değişim.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 15 Mayıs 2024 tarihli partisinin grup toplantısında 31 Mart'ta milletin verdiği mesajı aldıklarını belirtip 'değişim' sinyali vermişti.




"YORULANLARI DİNLENMEYE ALACAĞIZ, KADROMUZU GÜÇLENDİRECEĞİZ"

Erdoğan, "Yorulan, motivasyonunu yitiren arkadaşlarımızı kardeşlik hukukumuzu koruyarak dinlenmeye alacağız; yeni, heyecanlı arkadaşlarımızla kadromuzu güçlendirerek yolumuza devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulunmuştu.

Tembelliğe ve isteksizliğe asla tahammüllerinin olmadığını dile getiren Erdoğan, "İçimizde yanlış değerlendirmeler yapanlar varsa tembelliğe tevessül edenler olursa onlarla hiç tereddüt etmeden yollarımızı ayırırız. AK Parti'nin çalışma usulü belli. Hemen yarın seçim olacak gibi hazırlıklıyız. Hemen milletimiz tarafından hesaba çekilecekmiş gibi çok çalışıyoruz. Aynı zamanda biz süreye bakmadan kendimizi seçim tarihleriyle kısıtlamadan çalışan kadroyuz. Ne teşkilatımızda ne diğer kadrolarda tembelliğe, isteksizliğe asla ve asla tahammülümüz olamaz" demişti.



GÖZLER ÖMER ÇELİK'TE

'Değişim' gündemli MKYK sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklama yapması bekleniyor.



Başkan Recep Tayyip Erdoğan MKYK'ya müteakip Uluslararası İyilik Ödülleri Töreni'ne katılacak. Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki program saat 19.00'da başlayacak.

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