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AK Parti'de 'değişim' gündemli MKYK! Başkan Erdoğan liderliğinde toplandı | Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

AK Parti'de MKYK 'İç muhasebe' ve 'değişim' gündemiyle toplandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderlik ettiği kritik toplantıda AK kadrolardaki yorulan, motivasyon kaybı yaşayan, dinlenmeye alınacak isimlerin masaya gelmesi bekleniyor. Hatırlanacağı üzere Başkan Erdoğan, geçtiğimiz günlerde kadrolarda 'değişim' sinyali vererek "Yeni, heyecanlı, dinamik arkadaşlarımızla kadromuzu güçlendirerek yolumuza devam edeceğiz" demişti. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, açıklamalarda bulunuyor.

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Giriş Tarihi 22 Mayıs 2024, 13:30 Güncelleme 22 Mayıs 2024, 16:16
AK Parti’de ’değişim’ gündemli MKYK! Başkan Erdoğan liderliğinde toplandı | Ömer Çelik’ten önemli açıklamalar

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AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, açıklamalarda bulunuyor.

Çelik'in açıklamalarından satır başları:

Zor günlerinde İran'ın yanındayız.

Erdoğan başkanlığında parti genel merkezinde gerçekleşen toplantıya; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat katıldı.

AK Parti'de değişim dönemi!

TOPLANTI SAAT 14.30'DA BAŞLADI
Basına kapalı gerçekleşen toplantı, saat 14.30'da başladı.

ANA GÜNDEM DEĞİŞİM
MKYK'da ana gündem ise AK Parti'deki değişim.





Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 15 Mayıs 2024 tarihli partisinin grup toplantısında 31 Mart'ta milletin verdiği mesajı aldıklarını belirtip 'değişim' sinyali vermişti.




"YORULANLARI DİNLENMEYE ALACAĞIZ, KADROMUZU GÜÇLENDİRECEĞİZ"

Erdoğan, "Yorulan, motivasyonunu yitiren arkadaşlarımızı kardeşlik hukukumuzu koruyarak dinlenmeye alacağız; yeni, heyecanlı arkadaşlarımızla kadromuzu güçlendirerek yolumuza devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulunmuştu.

Tembelliğe ve isteksizliğe asla tahammüllerinin olmadığını dile getiren Erdoğan, "İçimizde yanlış değerlendirmeler yapanlar varsa tembelliğe tevessül edenler olursa onlarla hiç tereddüt etmeden yollarımızı ayırırız. AK Parti'nin çalışma usulü belli. Hemen yarın seçim olacak gibi hazırlıklıyız. Hemen milletimiz tarafından hesaba çekilecekmiş gibi çok çalışıyoruz. Aynı zamanda biz süreye bakmadan kendimizi seçim tarihleriyle kısıtlamadan çalışan kadroyuz. Ne teşkilatımızda ne diğer kadrolarda tembelliğe, isteksizliğe asla ve asla tahammülümüz olamaz" demişti.



GÖZLER ÖMER ÇELİK'TE

'Değişim' gündemli MKYK sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklama yapması bekleniyor.



Başkan Recep Tayyip Erdoğan MKYK'ya müteakip Uluslararası İyilik Ödülleri Töreni'ne katılacak. Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki program saat 19.00'da başlayacak.

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