SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Milli Savunma Bakanı Güler duyurdu: O tatbikata Başkan Erdoğan da katılacak!

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güle kuvvet ve birlik komutanlarına seslendi. Güler, Efes Tatbikatı'na bu yıl 50 ülke ve yaklaşık 11 bin personelin katılmasının ve Seçkin Gözlemci Günü'nün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla 29-30 Mayıs'ta icrasının planlandığını bildirdi. Güler toplantıda terörle mücadele mesajı da verdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 21 Mayıs 2024, 16:17 Güncelleme 21 Mayıs 2024, 16:20
Milli Savunma Bakanı Güler duyurdu: O tatbikata Başkan Erdoğan da katılacak!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, başkanlığında, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Bakan yardımcıları Şuay Alpay ve Alpaslan Kavaklıoğlu ile yurt içindeki ve sınır ötesindeki birliklerin komutanlarının katılımıyla video telekonferans toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, terörle mücadele başta olmak üzere devam eden faaliyetlere ilişkin bilgi alan Bakan Güler, yapılacak çalışmalara ilişkin de talimatlar verdi.

Güler, bakanlık olarak 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı çeşitli etkinliklerle kutladıklarını anımsatarak, bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Milli Mücadele kahramanları olmak üzere, şehitleri ve ebediyete irtihal eden gazileri rahmetle ve minnetle yad etti.

İRAN'A BAŞSAĞLIĞI
Helikopter kazasında hayatlarını kaybeden İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve İranlı siyasetçi, bürokrat ve İran vatandaşlarına Allah'tan rahmet dileyen Güler, İran halkına ve kederli ailelerine de başsağlığı dileklerinde bulundu.

AKINCI ENKAZI BULDU
Kazanın haber alınmasının ardından İran makamlarından gelen gece görüş kabiliyetli helikopter talebi üzerine hazırlıklara başladıklarını anlatan Güler, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda tarafımızdan mevcut şartlarda daha faydalı olabileceği değerlendirilerek AKINCI İHA'nın da hazırlanması talimatı verildi. Cumhurbaşkanlığımızın onayı ve İranlı yetkililerin 'olur'u sonrasında silahsız AKINCI İHA saat 23.30'da Batman'dan havalanarak saat 00.12'de İran hava sahasına giriş yaptı. İlgili bölgede yapılan taramalarda saat 02.36'da ilk görsel temas sağlanmış ve tespit edilen ısı kaynağı İran makamlarıyla paylaşılmıştır. Saat 05.50'de ise İranlı yetkililerle kurulan temas sonucu enkaza ulaşıldığı bilgisi alınmıştır."

"GÖREVİNİ ÜSTÜN BAŞARIYLA YERİNE GETİREN TÜM SİLAH ARKADAŞLARIMI TEBRİK EDİYORUM"
Görevini başarıyla tamamlayan AKINCI İHA'nın, saat 06.45'te Türk hava sahasına giriş yaptığını aktaran Güler, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu süreçte Cumhurbaşkanlığımız, Dışişleri Bakanlığımız ve İranlı makamlar ile yakın işbirliği ve koordinasyon içerisinde hareket eden, hızlı bir reaksiyon ortaya koyarak görevini üstün başarıyla yerine getiren tüm silah arkadaşlarımı tebrik ediyor, hepsinin ayrı ayrı gözlerinden öpüyorum."

"KAHRAMAN ORDUMUZUN HAVADA VE DENİZDEKİ ETKİNLİĞİNİN DAHA DA GÜÇLENDİĞİNİ GÖRDÜK"
Güler, 2 bin 200 yılı aşan şanlı tarihiyle Türk Silahlı Kuvvetlerinin disiplini, kabiliyeti, cesareti ve merhametiyle dünyanın en güçlü ordularından biri olduğunu belirterek, "Terörle mücadelede gösterdiğimiz kararlılığımız, yeni güvenlik konseptimiz çerçevesinde tehditleri sınırımıza dayanmadan kaynağında bertaraf etmekte, başta PKK/KCK/PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ terör örgütleri olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadelesini artan bir baskı ve yoğun bir tempoda başarıyla sürdürmektedir." diye konuştu.

Sayısı ve kapsamı her geçen yıl artan tatbikatlarla bölgede ve özellikle Türkiye'nin komşularında barış ve istikrarı artırmayı, karşılıklı saygı, dostluk ve işbirliğini geliştirmeyi hedeflediklerini söyleyen Güler, "Son dönemde icra ettiğimiz planlı tatbikatlarımızdan olan Uluslararası Anadolu Ankası ve Denizkurdu Tatbikatları ile kahraman ordumuzun havada ve denizdeki etkinliğinin daha da güçlendiğini gördük." dedi.

Yaşar Güler, 25 Nisan'da başlayan Efes-2024 Tatbikatı'nın kapsamlı şekilde icra edildiğini vurgulayarak, şunları paylaştı:

"Efes Tatbikatı klasik tatbikat anlayışının ötesinde çok boyutlu ve karmaşık hale gelen günümüz güvenlik ortamını tatbikat senaryosuna yansıtarak güncel olaylara, küresel ve bölgesel alanda meydana gelebilecek kriz senaryolarına cevap verebilecek profesyonel bir anlayışla icra edilmektedir. Küresel ve bölgesel sınamalara karşı hal tarzlarının üretildiği, dost ve müttefik ülkelerle birlikte çalışabilme yeteneğinin geliştirildiği tatbikata her geçen gün katılım artmakta ve bu yönüyle Efes Tatbikatı bölgede icra edilen 'en büyük birleşik, müşterek tatbikat' olma hüviyetine de kavuşmuştur."

BAŞKAN ERDOĞAN DA KATILACAK
Güler, 2 yıl önce icra edilen tatbikata 37 ülkenin katıldığını hatırlatarak, "Bu yıl 50 ülke ve yaklaşık 11 bin personelin katılması ve Seçkin Gözlemci Günü'nün Sayın Cumhurbaşkanımızın da katılımıyla 29-30 Mayıs tarihlerinde icra edilmesi planlanmaktadır. Türk Silahlı Kuvvetlerinin imkan ve kabiliyetlerinin iç ve dış kamuoyuna gösterilmesi için en önemli ve uygun platformlardan birisi olan Efes Tatbikatı'nda bugüne kadar olduğu gibi bu yıl da üstün bir performans sergileyeceğinize yürekten inanıyorum. Bu vesileyle tüm silah ve mesai arkadaşlarıma görevlerinde başarılar diliyor, her birinizin gözlerinden öpüyorum." ifadesini kullandı.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan Romanya Başbakanı Ion-Marcel Ciolacu’yu resmi törenle karşıladı
CANLI TAKİP | İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin cenaze töreni Tebriz’de başladı | Türkiye’den Cevdet Yılmaz ve Hakan Fidan katılacak
Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında yeni kumpasın adı: Z7! Ses kayıtları ortaya çıktı! Serdar Sertçelik için....
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş’tan Aile ve Gençlik Fonu’na ilişkin flaş açıklama: Çiftlerimize ödemeler bugün itibarıyla başlıyor
Akıncı dünya basınında! Milyonlarca kişi canlı takip etmişti: Reisi’nin helikopterinin bulunduğu anlar gündemden düşmüyor
Fenerbahçe’de Edin Dzeko’nun Galatasaray maçı sonrası görüntüsü olay oldu! Alkış alan hareket
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den Reisi çıkışı: İsrail ve ABD’nin nerede durduğu belli olmalıdır
İran’da yas var: Kare kare İbrahim Reisi’nin cenaze töreni
İstanbul Valiliği’nden Galatasaray - Fenerbahçe derbisindeki olaylarla ilgili flaş açıklama: Stadyum müdürüne saldıran 5 şahıs hakkında işlem başlatılmıştır
Yine başıboş köpek dehşeti: Hem Konya’da hem Kocaeli’de!
Serdar Sertçelik’in firarına yardım ettiği için tutuklanan Ramazan Kubat eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun danışmanı çıktı! Dikkat çeken AVM detayı
Galatasaray yanıtı transfer ile verecek! Fenerbahçe’ye dev çalım
İran’daki helikopter kazasına ne sebep oldu? İşte dikkat çeken ayrıntılar! Komplo mu yoksa teknik arıza mı?
7200 PRİM GÜNÜ İLE EMEKLİLİK | Bağ-Kurlulara erken emeklilik müjdesi! 8 Eylül 1999’dan sonra sigortalı olanlar...
Müge Anlı canlı yayında duyurdu! Bedriye Kılıç’ı canice öldüren Tayfur Kılıç için karar verildi
SON DAKİKA