Milli Savunma Bakanı Güler duyurdu: O tatbikata Başkan Erdoğan da katılacak!

"KAHRAMAN ORDUMUZUN HAVADA VE DENİZDEKİ ETKİNLİĞİNİN DAHA DA GÜÇLENDİĞİNİ GÖRDÜK" Güler, 2 bin 200 yılı aşan şanlı tarihiyle Türk Silahlı Kuvvetlerinin disiplini, kabiliyeti, cesareti ve merhametiyle dünyanın en güçlü ordularından biri olduğunu belirterek, "Terörle mücadelede gösterdiğimiz kararlılığımız, yeni güvenlik konseptimiz çerçevesinde tehditleri sınırımıza dayanmadan kaynağında bertaraf etmekte, başta PKK/KCK/PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ terör örgütleri olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadelesini artan bir baskı ve yoğun bir tempoda başarıyla sürdürmektedir." diye konuştu.

Sayısı ve kapsamı her geçen yıl artan tatbikatlarla bölgede ve özellikle Türkiye'nin komşularında barış ve istikrarı artırmayı, karşılıklı saygı, dostluk ve işbirliğini geliştirmeyi hedeflediklerini söyleyen Güler, "Son dönemde icra ettiğimiz planlı tatbikatlarımızdan olan Uluslararası Anadolu Ankası ve Denizkurdu Tatbikatları ile kahraman ordumuzun havada ve denizdeki etkinliğinin daha da güçlendiğini gördük." dedi.

Yaşar Güler, 25 Nisan'da başlayan Efes-2024 Tatbikatı'nın kapsamlı şekilde icra edildiğini vurgulayarak, şunları paylaştı:

"Efes Tatbikatı klasik tatbikat anlayışının ötesinde çok boyutlu ve karmaşık hale gelen günümüz güvenlik ortamını tatbikat senaryosuna yansıtarak güncel olaylara, küresel ve bölgesel alanda meydana gelebilecek kriz senaryolarına cevap verebilecek profesyonel bir anlayışla icra edilmektedir. Küresel ve bölgesel sınamalara karşı hal tarzlarının üretildiği, dost ve müttefik ülkelerle birlikte çalışabilme yeteneğinin geliştirildiği tatbikata her geçen gün katılım artmakta ve bu yönüyle Efes Tatbikatı bölgede icra edilen 'en büyük birleşik, müşterek tatbikat' olma hüviyetine de kavuşmuştur."

BAŞKAN ERDOĞAN DA KATILACAK

Güler, 2 yıl önce icra edilen tatbikata 37 ülkenin katıldığını hatırlatarak, "Bu yıl 50 ülke ve yaklaşık 11 bin personelin katılması ve Seçkin Gözlemci Günü'nün Sayın Cumhurbaşkanımızın da katılımıyla 29-30 Mayıs tarihlerinde icra edilmesi planlanmaktadır. Türk Silahlı Kuvvetlerinin imkan ve kabiliyetlerinin iç ve dış kamuoyuna gösterilmesi için en önemli ve uygun platformlardan birisi olan Efes Tatbikatı'nda bugüne kadar olduğu gibi bu yıl da üstün bir performans sergileyeceğinize yürekten inanıyorum. Bu vesileyle tüm silah ve mesai arkadaşlarıma görevlerinde başarılar diliyor, her birinizin gözlerinden öpüyorum." ifadesini kullandı.