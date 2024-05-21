3 yıl sonra yeniden: Türk Hava Yolları Afganistan’a ilk seferini gerçekleştirdi

"İLK SEFERİN GURURUNU YAŞIYORUZ" Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği Maslahatgüzarı ve Misyon Şefi Ünal, konuşmasında, yaklaşık 3 yıl aranın ardından Kabil Uluslararası Havalimanı'nda THY'nin ilk yolcu uçağını karşılamanın heyecanını ve gururunu yaşadıklarını dile getirdi.

Afganistan'daki yerel ve yabancı basın mensupları da törene yoğun ilgi gösterdi

Öte yandan Afganistan Havalimanları Genel Müdürü Abdulsattar Harval, Afganistan Sivil Havacılık ve Ulaştırma Bakanlığı Müşaviri Gulam Cilani Vefa, Afganistan Sivil Havacılık Direktör Yardımcısı Hasibullah Suruş, Afganistan Maliye Bakanlığı Bakan Yardımcısı Hafız Sıdıkullah Abdi, Kabil Uluslararası Havalimanı Başkanı Abdulhadi Muhammedi de törende hazır bulundu.

Türkiye ve Afganistan arasında ticari ilişkilerin gelişmesine katkıda bulunacaklarını söyleyen Yayla, şu ifadeleri kullandı:

İki ülke arasındaki dostane ilişkilerin karşılıklı güven ve işbirliği temelinde her gün daha da güçlendiğini aktaran Ünal, şunları kaydetti:

AFGAN YETKİLİLER MEMNUNİYETLERİNİ DİLE GETİRDİ

Törende konuşan Afgan yetkililer de THY'nin Afganistan uçuşlarını başlatmasından memnuniyet duyduklarını belirterek THY'ye ve Türkiye'ye teşekkür etti.

Afganistan Sivil Havacılık ve Ulaştırma Bakanlığı Müşaviri Vefa, her iki ülke yetkililerinin THY'nin Afganistan seferlerini başlatması için büyük çaba gösterdiğini vurgulayarak ilk uçağı karşılamanın mutluluğunu yaşadıklarını aktardı.

Vefa, THY gibi küresel bir hava yolu şirketinin Afganistan seferlerini başlatmasının rekabetçi bir ortam yaratacağını ve bunun, Afgan halkı için kolaylık oluşturacağını belirtti.

Kabil Uluslararası Havalimanı Başkanı Muhammedi de THY'nin Afganistan seferlerini başlatmasının, ülkede güvenliğin temin edildiğine dair gösterge olduğunu ve bunun diğer küresel hava yolu şirketlerine örnek oluşturacağını dile getirdi.

Afganistan'da yönetim değişimi sürecinde yaşanan olaylar nedeniyle birçok hava yolu gibi THY de bu ülkeye uçuşlarını 15 Ağustos 2021'de durdurmuştu.