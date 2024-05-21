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FETÖ'nün sınav farelerine operasyon: 19 gözaltı kararı

Son dakika haberleri... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında verilen talimatlara istinaden 2012 yılı vergi müfettiş yardımcılığına giriş sınavı soruşturmaları kapsamında, FETÖ/PDY üyeleri tarafından yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişilerek soruların örgüt mensuplarına dağıtıldığının tespiti üzerine, sınav sorularını alarak sınavı kazandığı ve soruların dağıtılmasına aracılık ettiği değerlendirilen 19 şüpheli hakkında, Ankara merkezli 18 ilde eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi.

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Giriş Tarihi 21 Mayıs 2024, 09:25 Güncelleme 21 Mayıs 2024, 09:37
FETÖ’nün sınav farelerine operasyon: 19 gözaltı kararı

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 2012'deki vergi müfettiş yardımcılığı giriş sınavında usulsüzlük yapıldığının tespiti üzerine başlattığı soruşturma kapsamında, FETÖ mensubu 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, 2012'deki vergi müfettiş yardımcılığı sınav sorularının, FETÖ üyelerince ele geçirilerek mensuplarına dağıtıldığı belirlendi.

Soruşturma kapsamında sınav sorularını aldığı ve soruların dağıtılmasına aracılık ettiği tespit edilen 19 zanlı hakkında, Ankara merkezli 18 ilde gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin yakalanmasına ve savcılığa sevklerine yönelik işlemlere, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ediliyor.

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