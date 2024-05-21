HAVA DURUMU | Meteoroloji’den 5 ile sarı kodlu uyarı! Bugün hava nasıl olacak? | 21 Mayıs 2024 hava durumu

SARI KOD UYARISI NEDİR?
Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güney kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor.
EDİRNE °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 34°C
Parçalı bulutlu
İZMİR °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Adana ve Osmaniye'nin kuzeyi ile Kahramanmaraş çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin batısında toz taşınımı bekleniyor.
ADANA °C, 31°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
BURDUR °C, 31°C
Parçalı bulutlu
HATAY °C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Ankara'nın kuzey ve doğusu, Kırıkkale, Çankırı, Yozgat, Çorum, Kayseri, Nevşehir, Niğde ve Kırşehir çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğu ilçeleri kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANKIRI °C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
KONYA °C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Karabük çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 25°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE °C, 26°C
Parçalı bulutlu
SİNOP °C, 20°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 18°C
Parçalı bulutlu