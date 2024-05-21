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HAVA DURUMU | Meteoroloji'den 5 ile sarı kodlu uyarı! Bugün hava nasıl olacak? | 21 Mayıs 2024 hava durumu

HAVA DURUMU | Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumu tahminlerinde 5 ili sarı kodla uyardı. Hakkari, Van’ın güney ve doğusu, Şırnak’ın doğusu ile Muş ve Bitlis illerinin kuzey ve doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Marmara'da ise toz taşınımı devam ediyor. Peki İstanbul'da hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu

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Giriş Tarihi 21 Mayıs 2024, 09:19 Güncelleme 21 Mayıs 2024, 09:19
HAVA DURUMU | Meteoroloji’den 5 ile sarı kodlu uyarı! Bugün hava nasıl olacak? | 21 Mayıs 2024 hava durumu

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun doğusu, Güney Doğu Anadolu (Diyarbakır haric) ile Ankara'nın kuzey ve doğusu, Adana ve Osmaniye'nin kuzeyi, Kahramanmaraş, Kırıkkale, Çankırı, Yozgat, Çorum, Kayseri, Nevşehir, Niğde, Kırşehir ve Karabük çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Hakkari, Van'ın güney ve doğusu, Şırnak'ın doğusu ile Muş ve Bitlis illerinin kuzey ve doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Marmara'nın güneyi, Ege ve Batı Akdeniz'de toz taşınımı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor, genellikle mevsim normalleri civarında, iç ve batı kesimlerde yer yer üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, yurdun güney kesimlerinde batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetlice esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yapılan son değerlendirmelere göre 21.05.2024 Salı günü öğle saatlerinden itibaren Hakkari, Van'ın güney ve doğusu, Şırnak'ın doğusu ile Muş ve Bitlis illerinin kuzey ve doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

TOZ TAŞINIMI UYARISI: Marmara'nın güneyi ile Ege ve Batı Akdeniz'de toz taşınımı beklendiğinden görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BİTLİS

Gök gürültülü sağanak bekleniyor.

HAKKARİ

Gök gürültülü sağanak bekleniyor.

MUŞ

Gök gürültülü sağanak bekleniyor.

ŞIRNAK

Gök gürültülü sağanak bekleniyor.

VAN

Gök gürültülü sağanak bekleniyor.

SARI KOD UYARISI NEDİR?

Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güney kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor.

EDİRNE °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 34°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Adana ve Osmaniye'nin kuzeyi ile Kahramanmaraş çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin batısında toz taşınımı bekleniyor.

ADANA °C, 31°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

BURDUR °C, 31°C

Parçalı bulutlu

HATAY °C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Ankara'nın kuzey ve doğusu, Kırıkkale, Çankırı, Yozgat, Çorum, Kayseri, Nevşehir, Niğde ve Kırşehir çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 26°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğu ilçeleri kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 26°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KONYA °C, 29°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Karabük çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 25°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 26°C

Parçalı bulutlu

SİNOP °C, 20°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 18°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 27°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 22°C

Parçalı bulutlu

TOKAT °C, 26°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 19°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde bölgenin doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Hakkari, Van'ın güney ve doğusu, Şırnak'ın doğusu ile Muş ve Bitlis illerinin kuzey ve doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 16°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 29°C

Parçalı bulutlu

VAN °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güney ve doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde bölge genelinin (Diyarbakır haric) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 30°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 30°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT °C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 34°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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