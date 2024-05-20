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Başkan Erdoğan'dan yerel seçim sonrası yeni eylem planı için talimat!

31 Mart yerel seçimlerin ardından Başkan Erdoğan AK Parti’deki değişim için yeni eylem planı talimatı verdi. 7 Haziran’da başlayacak kamp tarihini öne çeken Erdoğan, kurmaylarından yol haritası için notlar alınmasını istedi.

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Giriş Tarihi 20 Mayıs 2024, 10:29 Güncelleme 20 Mayıs 2024, 10:29
Başkan Erdoğan’dan yerel seçim sonrası yeni eylem planı için talimat!

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AK Parti'de yerel seçimlerin ardından değişim için düğmeye bastı. Değişim hazırlıkları tüm hızıyla devam ettiriyor.

22 Mayıs'ta gerçekleştirilecek Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı öncesinde Genel Merkez, MYK üyesi tüm birimlerden değişim için eylem planı ve yol haritasını şekillendirecek notlar hazırlamasını talep etti.

Erdoğan, Çarşamba günü gerçekleştirilecek MKYK öncesinde MYK üyelerinden kapsamlı notlar hazırlamasını istedi. Sabah'ta yer alan habere göre, Genel Merkezdeki birimler de eylem planı için hazırlıklarını yaptı.

AK Parti'de daha önce 7-8-9 Haziran'da yapılması öngörülen kamp tarihi de öne çekildi. Bu kapsamda AK Parti Kızılcahamam 31. istişare ve değerlendirme kampı 31 Mayıs,1-2 Haziran'da yapılacak.

Başkan Erdoğan Parti'deki 'kan ve ruh kaybı' olduğuna işaret ederek milletin verdiği mesajı aldıklarını söylemişti.

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