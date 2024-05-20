Adana’da FETÖ’nün ’mahrem abi’si eski hakime 7 yıl 6 ay hapis





ÖĞRENCİLERDEN SORUMLU "MAHREM ABİ"



Savcı, sanık hakkında teşhise dayalı somut ve tutarlı tanık beyanlarının bulunduğunu, bu beyanlara göre M.K'nin örgüt içinde askeri öğrencilerden sorumlu "mahrem abi" ve bölge talebe mesulü olarak faaliyet yürüttüğünü ifade ederek, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını istedi.