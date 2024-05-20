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Adana'da FETÖ'nün 'mahrem abi'si eski hakime 7 yıl 6 ay hapis

Adana'da FETÖ'ye ilişkin davada "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan tutuksuz yargılanan eski hakim, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Bahse konu hakimin Bylock kullandığı, öğrencilik yıllarında FETÖ'nün "hakim-savcı sınav çalışma evleri"nde kaldığı tespit edildi. Örgüt içinde askeri öğrencilerden sorumlu "mahrem abi" ve bölge talebe mesulü olarak faaliyet yürüttüğü belirlenen hakim için yakalama kararı çıkarıldı.

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Giriş Tarihi 20 Mayıs 2024, 12:35 Güncelleme 20 Mayıs 2024, 12:36
Adana’da FETÖ’nün ’mahrem abi’si eski hakime 7 yıl 6 ay hapis

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Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya hakimlikten ihraç edilen tutuksuz sanık M.K'nin avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında sanığın örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandığının, öğrencilik yıllarında FETÖ'ye ait "hakim-savcı sınav çalışma evleri" ve "staj evleri"nde kaldığının tespit edildiğini belirtti.



ÖĞRENCİLERDEN SORUMLU "MAHREM ABİ"

Savcı, sanık hakkında teşhise dayalı somut ve tutarlı tanık beyanlarının bulunduğunu, bu beyanlara göre M.K'nin örgüt içinde askeri öğrencilerden sorumlu "mahrem abi" ve bölge talebe mesulü olarak faaliyet yürüttüğünü ifade ederek, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını istedi.



Sanığın avukatı ise müvekkili hakkındaki suçlamaları reddederek beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanık M.K'yi "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırarak tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasına hükmetti.


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