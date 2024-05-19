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Son dakika: İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak | Hangi yollar trafiğe kapalı?

Son dakika haberleri... Beşiktaş'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında, 17.30 ile 19.00 saatleri arasında bazı yollar trafiğe kapatılacak

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Giriş Tarihi 19 Mayıs 2024, 14:38 Güncelleme 19 Mayıs 2024, 14:55
Son dakika: İstanbul’da bazı yollar trafiğe kapatılacak | Hangi yollar trafiğe kapalı?

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İstanbul'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları dolayısıyla bazı yollar araç trafiğine kapatılacak.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünce yapılan açıklamaya göre, Beşiktaş'ta trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.

Buna göre, 17.30 ile 19.00 saatleri arasında Çırağan Caddesi, Beşiktaş Meydan Eski Yıldız Caddesi Kesişimi, Palanga Caddesi ve Muallim Naci Caddesi trafiğe kapatılacak.

Sürücüler Eski Yıldız Caddesi, Barbaros Bulvarı, Ortaköy Dereboyu Caddesi ile Portakal Yokuşu Caddesi'ni alternatif güzergah olarak kullanabilecek.

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