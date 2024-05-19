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19 Mayıs kutlama takvimi! 19 Mayıs konserleri ve etkinlikleri nerede? İstanbul, Ankara, İzmir...

Gençlik Haftası, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kapsayacak şekilde düzenleniyor ve 19-25 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek etkinliklerle gençlerin coşkusunu yükseltmeyi hedefliyor. İşte bu hafta içerisinde planlanan etkinlikler...

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Giriş Tarihi 19 Mayıs 2024, 08:58 Güncelleme 19 Mayıs 2024, 08:59
19 Mayıs kutlama takvimi! 19 Mayıs konserleri ve etkinlikleri nerede? İstanbul, Ankara, İzmir...

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Her yıl 19 Mayıs'ta coşkuyla kutlanan Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Türkiye genelinde birbirinden renkli etkinliklere sahne oluyor. Bu önemli günün yaklaşmasıyla birlikte, 19 Mayıs konserleri için araştırmalar ve hazırlıklar da hız kazandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın öncülüğünde düzenlenen etkinlikler, ülkenin dört bir yanında gençlerin buluşma noktası haline geliyor. Bu özel gün için düzenlenen konserler, gençlerin tarihlerine sahip çıkmalarını sağlarken aynı zamanda spor ve kültürel faaliyetlerle eğlenmelerine olanak tanıyor. Türkiye'nin farklı şehirlerinde organize edilen konserlerde, ünlü sanatçılar ve müzik grupları sahne alarak gençlere unutulmaz anlar yaşatıyor. İşte 19 Mayıs kutlama takvimi ve 19 Mayıs konserleri ve etkinlikleri! İstanbul, Ankara, İzmir...

19 MAYIS ETKİNLİKLERİ

🔶 81 il ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Azerbaycan'dan birer erkek ve kadın temsilci, Ankara'da buluşacak. Toplam 166 temsilci genç, Ankara, Samsun, Amasya ve Sivas'ta çeşitli ziyaretler gerçekleştirerek programlara katılacak.

🔶 Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Herkes İçin Spor Federasyonu iş birliğinde 19 Mayıs'ta 81 il kent meydanlarında "Hareketlilik Yılı" etkinlikleri kapsamında Gençlik ve Spor Festivalleri düzenlenecek.

🔶 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası kutlamaları çerçevesinde "Türkiye'nin Gücü Gençliği" mottosuyla çeşitli iletişim kampanyaları düzenlenecek. 360 derece iletişim stratejisine uygun olarak, reklam filmi, sosyal medya içerik çalışmaları gibi, farkındalığı arttırmaya yönelik kampanyalar yürütülecek.

Şişli - İstanbul

16 Mayıs: Mercan Selçuk Dans Topluluğu'nun modern bale gösterisi.
17 Mayıs: Spor organizasyonları ve Karavan Tiyatrosu'nun "Anılarla Atatürk Tiyatrosu" oyunu.
18-19 Mayıs: Maçka Demokrasi Parkı ve Habitat Parkı'nda gençlik etkinlikleri, VR Station ve PlayStation futbol turnuvası gibi aktiviteler.
18 Mayıs: Habitat Parkı'nda DJ performansı ve Kalt Talk Şov, Maçka Demokrasi Parkı'nda Duman konseri.

Beyoğlu - İstanbul

17-19 Mayıs: Gezici Karavan Tiyatrosu'nun "Anılarla Atatürk Tiyatrosu" oyunu ve ritm grubu performansı.
18 Mayıs: Haliç Deniz Korteji ve sokak basketbolu turnuvası.
19 Mayıs: Taksim Atatürk Anıtı'nda resmi program, Fitaş Pasajı'nda Bowling Turnuvası ve Grand Pera'da Hado Turnuvası.

Beşiktaş - İstanbul

15-17 Mayıs: Cüneyt Arkın Sanatçılar Parkı'nda konserler.
18 Mayıs: Barbaros Meydanı'nda Ozan Doğulu ve Athena konseri, Rengarenk Beşiktaş Koşusu.
19 Mayıs: Barbaros Meydanı'nda Murda ve Hadise konserleri.

İzmir

17 Mayıs: Kadınlar 17 Yaş Altı Futbol Turnuvası.
18-19 Mayıs: Erkekler 16 Yaş Altı Futbol Turnuvası.
17 Mayıs: İzmir Devlet Senfoni Orkestrası konseri.
18-20 Mayıs: Özdere 100. Yıl Gençlik ve Spor Yerleşkesi'nde farkındalık atölyeleri, spor aktiviteleri ve konserler.
18 Mayıs: 19 Mayıs Yol Koşusu.

Ankara

17 Mayıs: Gülşen konseri.
18 Mayıs: Murat Boz konseri.
19 Mayıs: Mor ve Ötesi konseri.

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