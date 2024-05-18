MSB duyurdu: FETÖ’cüler sınır hattında yakalandı

Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 FETÖ'cü sınır hattında yakalandı.

Milli Savunma Bakanlığı Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 şahsın Edirne'de görevli hudut birlikleri tarafından yakalandığını yakalananlardan 3'ünün FETÖ'cü olduğunu açıkladı.

Bakanlığın açıklaması şu şekilde:

"Hudutlarımızın güvenliği için yasa dışı geçişlerle mücadelemiz sürüyor. Ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 şahıs Edirne'de görevli hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 3'ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."