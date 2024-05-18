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MSB duyurdu: FETÖ'cüler sınır hattında yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 FETÖ'cünün Edirne’de görevli hudut birlikleri tarafından yakalandığını açıkladı.

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Giriş Tarihi 18 Mayıs 2024, 16:17 Güncelleme 18 Mayıs 2024, 16:20
MSB duyurdu: FETÖ’cüler sınır hattında yakalandı

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Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 FETÖ'cü sınır hattında yakalandı.

Milli Savunma Bakanlığı Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 şahsın Edirne'de görevli hudut birlikleri tarafından yakalandığını yakalananlardan 3'ünün FETÖ'cü olduğunu açıkladı.

Bakanlığın açıklaması şu şekilde:

"Hudutlarımızın güvenliği için yasa dışı geçişlerle mücadelemiz sürüyor. Ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 şahıs Edirne'de görevli hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 3'ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."

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