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Van Başkale'de askeri araç devrildi: 11 yaralı

Son dakika haberi! Van'ın Başkale ilçesinde askeri aracın devrildiği kazada 11 asker yaralandı. Durumu ağır olan 6 asker, Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Diğer yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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Giriş Tarihi 18 Mayıs 2024, 15:09 Güncelleme 18 Mayıs 2024, 15:19
Van Başkale’de askeri araç devrildi: 11 yaralı

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Van'ın Başkale ilçesinde askeri aracın devrildiği kazada 11 asker yaralandı.

Başkale'de askeri araç devrildi

Başkale'ye 60 kilometre uzaklıktaki Esenyamaç Mahallesi'ne bağlı İran sınırındaki Yeşilbulak mezarında, sabah saatlerinde devriye görevi yürüten askeri araç, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp devrildi.

Kazada 11 asker yaralandı. Kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri gönderildi. Yaralı askerler, ambulanslarla Başkale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan 6 asker, Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Diğer yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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