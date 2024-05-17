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Yürümeyen merdiven! Mecidiyeköy metrobüs durağındaki yürüyen merdiven arızası yoğunluğa neden oldu

Son dakika haberleri... İstanbullunun son 5 yıldır en büyük sorunu ulaşım oldu. Arızalanan metrobüsler, kaza yapan İETT otobüsleri, seferi aksayan metrolar yüzünden vatandaş gideceği yere tam zamanında yetişemedi. Bir diğer sorun ise duraklardaki yürüyen merdivenlerin sürekli arızalı olması. Bugün Mecidiyeköy metrobüs durağındaki yürüyen merdiven arızası vatandaşların giriş çıkışlarda zorluk yaşamasına neden oldu.

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Giriş Tarihi 17 Mayıs 2024, 09:47 Güncelleme 17 Mayıs 2024, 09:52
Yürümeyen merdiven! Mecidiyeköy metrobüs durağındaki yürüyen merdiven arızası yoğunluğa neden oldu

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İstanbul'un en yoğun metrobüs duraklarından biri olan Mecidiyeköy'de, istasyona doğru yukarı yönde hareket eden yürüyen merdivende dün meydana gelen arıza henüz giderilemedi.

Duraktan çıkışı sağlayan ve aşağı yönde hareket eden merdivenler çalışmaya devam ederken, ortadaki sabit merdivende de zaman zaman tıkanmalar oluyor.

Görevliler durağa kurdukları şeritlerle giriş, çıkışları kontrol altına almaya çalışıyor.

Durağa çıkışta ve girişte uzun kuyrukların olduğu alandaki görevliler, vatandaşlara diğer üst geçidi kullanmaları uyarısında bulunuyor.

Yürüyen merdivenin arızalı olduğundan yoğunluk yaşandığı ve vatandaşların üst geçit girişini kullanmaları gerektiğine ilişkin anonslar yapılıyor.

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