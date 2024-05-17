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İstanbul Valiliği duyurdu: İstanbul'da 18 Mayıs Cumartesi günü bazı yollar trafiğe kapalı! | Saat kaçta kapanacak?

İstanbul Valiliği, atanamayan öğretmenler tarafından 18 Mayıs Cumartesi günü gerçekleştirilecek etkinlik kapsamında İstanbul'da bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu.

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Giriş Tarihi 17 Mayıs 2024, 23:50 Güncelleme 18 Mayıs 2024, 00:27
İstanbul Valiliği duyurdu: İstanbul’da 18 Mayıs Cumartesi günü bazı yollar trafiğe kapalı! | Saat kaçta kapanacak?

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İstanbul Valiliği, atanamayan öğretmenler tarafından 18 Mayıs Cumartesi günü gerçekleştirilecek etkinlik kapsamında bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu.

SAAT 09.00'DA TRAFİĞE KAPANACAK

İstanbul Valiliği, atanamayan öğretmenlerin 18 Mayıs Cumartesi günü gerçekleştireceği etkinlik çerçevesinde bazı yolların saat 09.00 itibarıyla trafiğe kapatılacağını duyurdu.

Açıklamada, "Kapatılacak yollar: Macarkardeşler Caddesi, 15 Temmuz Şehitler Caddesi, Şehzadebaşı Caddesi, Vezneciler Caddesi ve bu caddelere bağlanan cadde ve sokaklar trafiğe uygun noktalardan araç trafiğine kapatılacaktır. Alternatif güzergahlar ise Vatan Caddesi, Kadirhas Caddesi, Fevzipaşa Caddesi, Atatürk Bulvarı olacak" denildi.

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