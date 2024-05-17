Rekabet Kurumu’na uluslararası ödül!

Rekabet Kurumu, 2024 yılı Uluslararası Rekabet Ağı (ICN) ve Dünya Bankası tarafından her yıl düzenlenen Rekabet Savunuculuğu Yarışması'nda ödüle layık görüldü.

Rekabet Kurumu'na Ödül



Uluslararası Rekabet Ağı (ICN) ve Dünya Bankası tarafından her yıl düzenlenen Rekabet Savunuculuğu Yarışması'nın 2024 yılı kazananlarından biri de Rekabet Kurumu oldu!



Rekabet kurumlarının, sektör düzenleyicilerin ve sivil toplum örgütlerinin rekabeti… pic.twitter.com/6pJIlvYCqx — Rekabet Kurumu (@RekabetKurumu) May 17, 2024

Rekabet Kurumu'nun sosyal medya hesabından yapılan açıklama şu şekilde:

Uluslararası Rekabet Ağı (ICN) ve Dünya Bankası tarafından her yıl düzenlenen Rekabet Savunuculuğu Yarışması'nın 2024 yılı kazananlarından biri de Rekabet Kurumu oldu. Rekabet kurumlarının, sektör düzenleyicilerin ve sivil toplum örgütlerinin rekabeti teşvik etmedeki önemli rolünü vurgulayarak rekabet savunuculuğuna dair başarı hikâyelerini paylaşmalarını amaçlayan bu yarışma, her yıl farklı konu başlıklarında düzenlenmektedir.

Rekabet Kurumu, yarışmaya, bu yılın konularından biri olan "Savunuculuk yoluyla sanayi politikalarına rekabetin entegrasyonu" başlığı altında, Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin piyasalarda yaratabileceği rekabet sorunlarına yaptığı müdahalelere ilişkin çalışmasıyla katılarak ödüle layık bulunmuştur.