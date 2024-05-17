Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Pençe-Kaplan Harekatı’nda 1 asker şehit düştü

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde, silah kazası sonucu Piyade Sözleşmeli Onbaşı Recep Kabala'nın şehit olduğunu bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, ''Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyinde yürüttüğü Pençe-Kaplan Harekatı'ndan acı haber geldi. Bölgede görev yapan Erzurum doğumlu Piyade Sözleşmeli Onbaşı Recep Kabala bugün saat 17.00 sıralarında mevzide mühimmat patlaması sonucu şehit oldu.'' ifadeleri kullanıldı.
Şehidin acı haberi Erzurum'un Hınıs ilçesine bağlı Bellitaş Mahallesi'nde yaşayan baba evine gitti.