Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan ’28 Şubat hükümlülerine af’ ve ’6-8 Ekim davası’ açıklaması

Tunç, geride bıraktığımız gün kararı açıklanan 6-8 Ekim olayları davasına ilişkin de konuştu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç , Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın cezalarını kaldırdığı, 28 Şubat davası hükümlüsü eski generallerin de aralarında bulunduğu 14 hükümlüye ilişkin, "Cumhurbaşkanımız af yetkisini kullandı, bugün tahliyeler gerçekleşir" açıklamasında bulundu.





108 SANIK YARGILANDI, 72 FİRARİNİN DOSYASI AYRILDI

Adalet Bakanı, Selahattin Demirtaş'ın 42, Ahmet Türk'ün 10, Figen Yüksekdağ'ın 30 yıl hapis cezası aldığı davada 108 sanığın yargılandığı 72 firarinin dosyalarının ayrıldığını söyledi.Tunç'un açıklmasından öne çıkanlar şu şekilde;

O dönemdeki olaylarda 37 vatandaşımız hayatını kaybetti. 108 sanık yargılandı, 72 firarinin dosyaları ayrıldı. 24 kişiye devletin bütünlüğünü bozma suçundan ceza verildi. Terörün her türlüsüyle mücadele etmeye devam edeceğiz. Türkiye'nin huzurunun bozulmasına müsaade edilmeyecek. Demokrasilerde şiddet ve şiddet çağrısına yer yoktur.