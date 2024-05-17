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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan '28 Şubat hükümlülerine af' ve '6-8 Ekim davası' açıklaması

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 28 Şubat hükümlülerine verilen affa ilişkin "Bugün tahliyeler gerçekleşir" değerlendirmesinde bulundu. Tunç, Selahattin Demirtaş'ın 42, Ahmet Türk'ün 10, Figen Yüksekdağ'ın 30 yıl hapis cezası aldığı 6-8 Ekim olayları davasında 108 sanığın yargılandığı 72 firarinin dosyalarının ayrıldığını belirtti.

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Giriş Tarihi 17 Mayıs 2024, 11:51 Güncelleme 17 Mayıs 2024, 12:27
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan ’28 Şubat hükümlülerine af’ ve ’6-8 Ekim davası’ açıklaması

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın cezalarını kaldırdığı, 28 Şubat davası hükümlüsü eski generallerin de aralarında bulunduğu 14 hükümlüye ilişkin, "Cumhurbaşkanımız af yetkisini kullandı, bugün tahliyeler gerçekleşir" açıklamasında bulundu.

Bakan Tunç'tan 'tahliye' açıklaması


Tunç, geride bıraktığımız gün kararı açıklanan 6-8 Ekim olayları davasına ilişkin de konuştu.



108 SANIK YARGILANDI, 72 FİRARİNİN DOSYASI AYRILDI


Adalet Bakanı, Selahattin Demirtaş'ın 42, Ahmet Türk'ün 10, Figen Yüksekdağ'ın 30 yıl hapis cezası aldığı davada 108 sanığın yargılandığı 72 firarinin dosyalarının ayrıldığını söyledi.


Tunç'un açıklmasından öne çıkanlar şu şekilde;

O dönemdeki olaylarda 37 vatandaşımız hayatını kaybetti. 108 sanık yargılandı, 72 firarinin dosyaları ayrıldı. 24 kişiye devletin bütünlüğünü bozma suçundan ceza verildi. Terörün her türlüsüyle mücadele etmeye devam edeceğiz. Türkiye'nin huzurunun bozulmasına müsaade edilmeyecek. Demokrasilerde şiddet ve şiddet çağrısına yer yoktur.




AYHAN BORA KAPLAN SORUŞTURMASI

Soruşturmanın tamamlanmasını bekleyeceğiz ve sonucu birlikte göreceğiz.



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