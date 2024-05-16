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Böyle anne olmaz olsun! TikTok'ta canlı yayıp açtı, 8 yaşındaki kızına mide bulandıran sözler sarf etti | Gözaltına alındı

Adeta milli güvenlik sorunu haline gelen TikTok'ta her gün yeni bir skandal patlak vermeye devam ediyor. Son olarak Kayseri'de meydana gelen olay mide bulandırdı. TiktTok'ta canlı yayın açan bir kadın 8 yaşındaki kızına müstehcen kelimeler sarf etti. Skandala tepki yağarken, sözde anne polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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Giriş Tarihi 16 Mayıs 2024, 23:56 Güncelleme 16 Mayıs 2024, 23:56
Böyle anne olmaz olsun! TikTok’ta canlı yayıp açtı, 8 yaşındaki kızına mide bulandıran sözler sarf etti | Gözaltına alındı

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Kayseri'de sosyal medya platformu Tiktok'ta canlı yayın açarak 8 yaşındaki kızına müstehcen kelimeler kullanan kadın, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Tiktok'ta kızına 'müstehcen' kelimeler kullanan kadın paketlendi!



Kayseri'nin Talas ilçesinde yaşayan S.G. (35), sosyal medya platformu Tiktok'ta canlı yayın açarak 8 yaşındaki kızı hakkında müstehcen kelimeler kullandı.



Şikayet üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü ve Talas İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, kadının adresini tespit etti.



Eve operasyon düzenleyen ekipler, S.G.'yi yine canlı yayın yaparken gözaltına aldı. Yapılan incelemede S.G.'nin 2018 yılında eşinden boşandığı, kızının velayetinin babasında olduğu ve babasıyla yaşadığı tespit edildi.



Gözaltına alınan S.G. hakkında "aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali" suçundan adli işlem başlatıldı.

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