SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Taksim bombacısı Ahlam Albashir'in yargılandığı davada gerekçeli karar açıklandı! Dikkat çeken detay: Geç oldu yarın gideriz

Son dakika haberleri... Taksim Meydanı'nı 13 Kasım 2022 yılında bombalı bir terör saldırısı gerçekleştiren Ahlam Albashir'in yargılandığı davada gerekçeli karar açıklandı. Kararda, ‘’Sanık Albashir’in eyleminin ardında duran niyet, itki ve ahlaki ilkenin olabildiğince insanın hayatını kaybetmesi olduğu, eyleminin pek çok insanın hayatını kaybetmesine sebep olacağını bildiği ve bunu isteyerek sebatla ve şartsız olarak serinkanlı bir biçimde hareket ettiği anlaşılmıştır’’ denildi. Öte yandan söz konusu kararda saldırı hakkında yeni detaylara da yer verildi. Aslında saldırının 12 Kasım'da olacağı ancak Bilal Elhacmaos'ın kararından vazgeçip ‘geç oldu, yarın gideriz’ şeklinde söylemi üzerine saldırı eyleminin 13 Kasım’a ertelendiği kaydedildi. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 16 Mayıs 2024, 13:17 Güncelleme 16 Mayıs 2024, 13:26
Taksim bombacısı Ahlam Albashir’in yargılandığı davada gerekçeli karar açıklandı! Dikkat çeken detay: Geç oldu yarın gideriz

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım 2022 Pazar günü bombalı bir terör saldırısı gerçekleşmiş, olayda 6 kişi yaşamını yitirirken, 99 kişi de yaralanmıştı. Olaya ilişkin 26 Nisan tarihinde görülen davanın karar duruşmasında ise bombayı bırakan Ahlam Albashir 7 kez ağırlaştırılmış müebbet ile bin 794 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Davaya ilişkin İstanbul 13.Ağır Ceza Mahkemesi'nce 130 sayfalık gerekçeli karar açıklandı.


AMAÇLARININ TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN TOPRAKLARINI BÖLMEK OLDUĞU BELİRTİLDİ
Gerekçeli kararda, sanıklar Bilal Elhacmaos ve Ahlam Albashır'ın YPG/PYD silahlı terör örgütünün mensupları olduğu, örgütün nihai amacının Türkiye Cumhuriyeti'nin topraklarını bölerek bu topraklar üzerinde sözde bağımsız bir Kürdistan devleti kurmak olduğu, bu amaç doğrultusunda kamu düzenini bozmak, kamu otoritesini zayıflatmak, toplumda kargaşa meydana getirmek, toplumun şiddet yoluyla siyasallaşması ve kutuplaşmasının yolunu açmak, devlete olan güveni sarsmak ve böylece devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmak gayesine ulaşmak olduğu kaydedildi.



ALBASHİR'E KAFETERYA TARZI İŞ YERLERİNDE ÇALIŞIRKEN CASUSLUK TEKLİFİ
Örgütün yönetim kadrosuna ait şemanın Terörle Mücadele Daire Başkanlığı'nın yaptığı çalışma ile tespit edildiğinin anlatıldığı kararda, sanık Albashir'in Suriye'de meydana gelen iç savaş sonucu farklı yerlerde hayatını sürdürdüğü, Türkiye'ye gelmeden önce uzunca süre PKK/KCK terör örgütünün Suriye uzantısı olan YPG/PYD terör örgütü kontrolünde bulunan Münbiç şehrinde ikamet ettiği, kafeterya ve pastane tarzı iş yerlerinde çalışarak geçimini sağladığı, YPG/PYD terör örgütü mensuplarınca kendileri lehine çalışması, casusluk yapması gibi teklifler aldığı kaydedildi.



İÇ ÇAMAŞIRLARININ İÇİNE PATLAYICI MALZEMELERİ YERLEŞTİRDİĞİ VURGULANDI
Sanık Bilal El Hacmaos'ın getirdiği pakette beyaz renkli, yumuşak dokuda, un benzeri patlayıcı maddelerin yanında kırmızı renkli kadın iç çamaşırının bulunduğunun belirtildiği gerekçeli kararda, bu iç çamaşırlarının içerisinde kablolar ve tele benzeyen cisimler ile patlayıcı malzemelerin konulabileceği özel bölmelerin yer aldığı, İdlib'te kaldıkları 5.gün Bilal El Hacmaoas'ın getirdiği iç çamaşırlarını Ahlam'ın giymesini istediği, söz konusu malzemeleri Albashir'in giydiği korseye ve sütyene yerleştirdiği ve Albashir'in hareket kabiliyetini zorlaştırmayan, bol ve rahat kıyafetler giydiği de anlatıldı.



"SERİNKANLI BİR BİÇİMDE HAREKET ETTİĞİ ANLAŞILMIŞTIR"
Gerekçeli kararda ayrıca, ''Sanık Albashir'in eyleminin ardında duran niyet, itki ve ahlaki ilkenin olabildiğince insanın hayatını kaybetmesi olduğu, eyleminin pek çok insanın hayatını kaybetmesine sebep olacağını bildiği ve bunu isteyerek sebatla ve şartsızz olarak serinkanlı bir biçimde hareket ettiği, elverişli hareketlerle doğrudan doğruya icraya konan eylem neticesinde sanığın elinde olmayan sebeplerle 99 insanın hayatını kaybetmeyerek yaralandığı, sanığın yaralanan 99 kişi yönünden nihai erimine ulaşamadığı anlaşılmıştır'' ifadelerine yer verildi.



2 AY BOYUNCA KEŞİF YAPTIKTAN SONRA BOMBA PATLATTIKLARI AKTARILDI
Sanıklar Bilal Elhacmos ve Ahlam Albashır'ın eylem yapmak üzere Suriye'den yasal olmayan yollarla Türkiye'ye gönderildiğinin belirtildiği gerekçeli kararda, sanıkların yine yasal olmayan yollarla İstanbul'a geldiği, 2 ay süresince keşif ve eylem hazırlıkları yaptıkları, eylem için uygun olduğu tespiti yapılan Taksim'de olay günü bomba patlatmak suretiyle eylem gerçekleştirdikleri, sonucunda ise 1'i çocuk olmak üzere 6 insanın hayatını kaybettiği, 99 insanın basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek ve giderilemeyecek ölçüde farklı şekillerde yaralandıkları ve pek çok konut, işyeri ve araçta maddi zarar meydana geldiği aktarıldı.



EYLEMİN ARDINDAN YASA DIŞI YOLLARLA AVRUPA'YA KAÇIRILMALARININ ORGANİZE EDİLDİĞİ AKTARILDI
Açıklanan gerekçeli kararda, eylemin başından itibaren savunmasız sivil vatandaşları hedef aldığı, terör örgütü yöneticisi olduğu tespit edilen 'Hacı' kod adlı kişi tarafından tamamıyla sivil vatandaşlara yönelik gerçekleştirilmesi maksadıyla planlandığı, sanıkların eylemin ardından yasa dışı yollarla Avrupa'ya kaçırılmalarının organize edildiği belirtildi.



''GEÇ OLDU, YARIN GİDERİZ'' DEDİĞİ İÇİN SALDIRIYI ERTESİ GÜNE ERTELEMİŞLER
Bombaya patlayıcı, yıkıcı ve tahrip edici özelliğini veren ve bombayı patlamaya elverişli hale getiren kimyasal ile diğer maddelerin, sanık Bilal'in nerede, ne zaman, ne şekilde görüştüğü ve kim olduğu tespit edilemeyen kadın bir terör örgütü mensubu tarafından getirildiğinin belirtildiği gerekçeli kararda, Bilal'in bu maddeleri 'Hacı' kod adlı terör örgütü yöneticisinin talimat ve yönlendirmeleri ile tamamlayarak patlamaya hazır hale getirdiği ve çantaya yerleştirdiği, eylemden 1 gün önce Bilal Elhacmaos ile Ahlam Albashır'ın saldırı eylemi için Taksim'e gitmeyi planladıkları ancak sanıkların yurt dışına kaçmayı planlamaları sebebi ile Bilal Elhacmaos'ın kararından vazgeçip 'geç oldu, yarın gideriz' şeklinde söylemi üzerine saldırı eyleminin 13 Kasım'a ertelendiği kaydedildi.



GİZLİ BÖLMELER BULUNAN ARAÇLAR VASITASIYLA YURT DIŞINA KAÇIRDIKLARI KAYDEDİLDİ
Açıklanan gerekçeli kararda, Khalil Manja Hussein, Hazni Gölge ve Hüseyin Güneş'in saldırı eyleminin asli faillerinin yurt dışına kaçırılmasından sorumlu oldukları, örgütün Suriye'de lojistik desteğini sağlayan Hussein'in kurduğu organizasyon dahilinde Ahlam ve Bilal'in yakalanmasını engellemek amacıyla yurt dışına kaçırılmalarının planlandığı, sanık Hazni Gölge koordinesinde sanık Güneş'in ikametini kullanmalarının planlandığı ve şüphelileri içerisinde gizli bölmeler bulunan araçlar vasıtasıyla yurt dışına kaçırdıkları aktarıldı.

Taksim bombacısının cezası belli oldu!

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Ayhan Bora Kaplan suç örgütünün 2 numarası Serdar Sertçelik’i yurt dışına kim kaçırdı? O komiser belli oldu... En son sinyal Şile’den
PKK siyasette yumuşayan iklimden huzursuz! Elebaşı Duran Kalkan’dan ’sabotaj’ itirafı... CHP’ye ’takipteyiz’ tehdidi
Trendyol
Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 8 gözaltı! 3 sivil 1 komiser 4 emniyet görevlisi
Terör ’Pers’pektifi! Türkiye koordinat verip ’müdahale edin’ diyor Tahran kol kanat geriyor... PKK elebaşları İran’da mı barınıyor?
Ayhan Bora Kaplan soruşturmasının firarisi Serdar Sertçelik’in eski eşi oyuncu çıktı! Önce gizli nikah sonra olaylı boşanma
KAMUDA ENERJİ TASARRUFU | Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan flaş açıklama: Kamu binalarında yüzde 30 enerji tasarrufu!
Vladimir Putin Pekin’de! Batı basını ‘ABD’ye karşı birleştiler demişti: Şi Cinping görüşmesinden ilk cevap geldi
Rekabet Kurulu açıkladı: Google’a 296 milyon 84 bin lira para cezası! | Ödeyene kadar her gün bir o kadar ceza!
Fenerbahçe’ye Portekizli gol makinesi! Sezon sonunda imza var
MİT’ten Hakurk’ta nokta operasyon: PKK/KCK’li teröristler Ahmet Bayar ile Ahmed İbrahim El Ahmed etkisiz hale getirildi
Galatasaray’dan çok konuşulacak hamle! Milli golcü geliyor
FETÖvari kumpasta çarpıcı gelişmeler: Yeni gözaltılar var! Yurt dışına kaçma nedeni belli oldu! Planı kurdu ailesi maşa oldu
EMEKLİYE REFAH PAYI | Asgari ücrete ara zam olacak mı? Emekliye refah payı verilecek mi? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıkladı!
Son dakika: Slovakya Başbakanı Robert Fico’ya suikast girişimi: Görüntüler ortaya çıktı | Avrupalı liderler panikte: Sıra hangi isimde?
SON DAKİKA