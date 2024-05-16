Taksim bombacısı Ahlam Albashir’in yargılandığı davada gerekçeli karar açıklandı! Dikkat çeken detay: Geç oldu yarın gideriz





İÇ ÇAMAŞIRLARININ İÇİNE PATLAYICI MALZEMELERİ YERLEŞTİRDİĞİ VURGULANDI

Sanık Bilal El Hacmaos'ın getirdiği pakette beyaz renkli, yumuşak dokuda, un benzeri patlayıcı maddelerin yanında kırmızı renkli kadın iç çamaşırının bulunduğunun belirtildiği gerekçeli kararda, bu iç çamaşırlarının içerisinde kablolar ve tele benzeyen cisimler ile patlayıcı malzemelerin konulabileceği özel bölmelerin yer aldığı, İdlib'te kaldıkları 5.gün Bilal El Hacmaoas'ın getirdiği iç çamaşırlarını Ahlam'ın giymesini istediği, söz konusu malzemeleri Albashir'in giydiği korseye ve sütyene yerleştirdiği ve Albashir'in hareket kabiliyetini zorlaştırmayan, bol ve rahat kıyafetler giydiği de anlatıldı.





"SERİNKANLI BİR BİÇİMDE HAREKET ETTİĞİ ANLAŞILMIŞTIR"

Gerekçeli kararda ayrıca, ''Sanık Albashir'in eyleminin ardında duran niyet, itki ve ahlaki ilkenin olabildiğince insanın hayatını kaybetmesi olduğu, eyleminin pek çok insanın hayatını kaybetmesine sebep olacağını bildiği ve bunu isteyerek sebatla ve şartsızz olarak serinkanlı bir biçimde hareket ettiği, elverişli hareketlerle doğrudan doğruya icraya konan eylem neticesinde sanığın elinde olmayan sebeplerle 99 insanın hayatını kaybetmeyerek yaralandığı, sanığın yaralanan 99 kişi yönünden nihai erimine ulaşamadığı anlaşılmıştır'' ifadelerine yer verildi.





2 AY BOYUNCA KEŞİF YAPTIKTAN SONRA BOMBA PATLATTIKLARI AKTARILDI

Sanıklar Bilal Elhacmos ve Ahlam Albashır'ın eylem yapmak üzere Suriye'den yasal olmayan yollarla Türkiye'ye gönderildiğinin belirtildiği gerekçeli kararda, sanıkların yine yasal olmayan yollarla İstanbul'a geldiği, 2 ay süresince keşif ve eylem hazırlıkları yaptıkları, eylem için uygun olduğu tespiti yapılan Taksim'de olay günü bomba patlatmak suretiyle eylem gerçekleştirdikleri, sonucunda ise 1'i çocuk olmak üzere 6 insanın hayatını kaybettiği, 99 insanın basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek ve giderilemeyecek ölçüde farklı şekillerde yaralandıkları ve pek çok konut, işyeri ve araçta maddi zarar meydana geldiği aktarıldı.





EYLEMİN ARDINDAN YASA DIŞI YOLLARLA AVRUPA'YA KAÇIRILMALARININ ORGANİZE EDİLDİĞİ AKTARILDI

Açıklanan gerekçeli kararda, eylemin başından itibaren savunmasız sivil vatandaşları hedef aldığı, terör örgütü yöneticisi olduğu tespit edilen 'Hacı' kod adlı kişi tarafından tamamıyla sivil vatandaşlara yönelik gerçekleştirilmesi maksadıyla planlandığı, sanıkların eylemin ardından yasa dışı yollarla Avrupa'ya kaçırılmalarının organize edildiği belirtildi.