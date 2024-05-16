Son dakika: İstanbul Beşiktaş’ta doğal gaz patlaması! Ekipler bölgede: Güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

"BİZ BOMBA SANDIK"

Mahalle sakini İhsan Oğuz "Biz patlamayla olay yerine koştuk. Bir arkadaşımız telaşlı bir şekilde dışarıya çıktı. Ona su verdik. Etrafa cam kırıkları gelmişti. Hemen itfaiye ve sağlık ekibine haber verdik. Biz bomba sandık. Bir yere bomba kondu da o patladı sandık. Herkes dışarıya yalın ayak çıktı. İçeriye giren işçi, 'Ben kapıyı açtım birden patlama oldu' dedi. Demek ki gaz doldu, kaçak vardı. Bina yeni tadilat olmuştu" dedi.