Son dakika: İstanbul Beşiktaş’ta doğal gaz patlaması! Ekipler bölgede: Güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Türkali Mahallesi İmamzade Sokak üzerinde 4 katlı binanın 2. katında saat 08.40'ta doğal gaz patlamasıyla meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, tadilat için boşaltılan daireye sabah giren bir işçi kapıyı açmasıyla patlama meydana geldi.
Türkali Mahallesi İmamzade Sokak üzerinde 4 katlı binanın 2. katında saat 08.40'ta doğal gaz patlamasıyla meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, tadilat için boşaltılan daireye sabah giren bir işçi kapıyı açmasıyla patlama meydana geldi.
Hafif yaralanan işçi hemen kendini dışarıya attı. Patlama nedeniyle dairenin duvarı park halindeki 2 otomobilin üzerine düştü.
Çevredeki binaların camları kırıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve İGDAŞ ekipleri ekibi sevk edildi.
Ekipler çevre güveliği alarak kırılan camları temizledi. İGDAŞ ekipleri de binanın doğal gazını kesti.
PATLAMA GÜVENLİK KAMERASINDA
Patlama anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, dairede patlama yaşanması nedeniyle duvardan kopan parçalar ve cam kırıkları çevredeki otomobillerin üzerine düştü.
Patlama sırasında yoldan kimsenin geçmemesi olası bir facianın önüne geçti.
"BİZ BOMBA SANDIK"
Mahalle sakini İhsan Oğuz "Biz patlamayla olay yerine koştuk. Bir arkadaşımız telaşlı bir şekilde dışarıya çıktı. Ona su verdik. Etrafa cam kırıkları gelmişti. Hemen itfaiye ve sağlık ekibine haber verdik. Biz bomba sandık. Bir yere bomba kondu da o patladı sandık. Herkes dışarıya yalın ayak çıktı. İçeriye giren işçi, 'Ben kapıyı açtım birden patlama oldu' dedi. Demek ki gaz doldu, kaçak vardı. Bina yeni tadilat olmuştu" dedi.