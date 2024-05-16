ABD’li profesörün hedefi Mardin akrebiymiş! Soruşturmada dikkat çeken detaylar

Geçen ay yaklaşık 10 bin kilometre kat ederek Türkiye'ye gelen Prendini, Tarım ve Orman Bakanlığı'na başvurarak bilimsel araştırma izni aldı. Ardından da Batman, Şırnak ve Hakkâri 'de de yayılım gösteren akrepleri toplamaya başladı.

YASAK OLDUĞUNU BİLİYORMUŞ

Dünyanın en değerli sürüngenleri için milyonlarca kilometre yol kat eden Prof. Prendini, endemik floranın çıkışlarının yasak olduğunu bildiği halde, akreplerle birlikte 12 Mayıs'ta ABD'ye dönmek için İstanbul Havalimanı'na geldi.

Şüpheli hareketleri kameralardan takip edilen Prendini, 4 havalimanı polisi tarafından durdurularak valizi aranınca, özel bölümlerden 88 akrep zehri dolu şişe, 58 klipsli poşet içerisinde ülkemizde bulunan yaklaşık 1500 zehirli endemik akrep ve tarantula buldu.

İfadesinde ise hayvanları Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden topladığını ancak yasak olduğunu bilmediğini öne sürdü.