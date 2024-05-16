Başkan Erdoğan imzaladı! Dışişleri Bakanlığı’na atamalar Resmi Gazete’de | Ayşe Berris Ekinci, Nuh Yılmaz ve Burhanettin Duran kimdir?

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde öğretim görevlisi olarak çalıştı. Dış politika, strateji, eleştirel düşünce, kültürel çalışmalar alanında yerli/yabancı birçok dergi ve gazetede yazılar yayımladı.

Star gazetesi, Sabah gazetesi ve CNN Türk Washington temsilciliği görevlerini yürüttü. 2008-2011 arasında SETA'nın Washington DC Ofisi'nin kurucu direktörlüğünü yaptı.

BURHANETTİN DURAN KİMDİR?



Burhanettin Duran, 1971 yılında Sakarya Adapazarı'nda doğdu. Duran, Sakarya'da lise eğitimini Adapazarı İmam Hatip Okulu'nda devam etti.

Duran, 1993 yılında Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun oldu. Yüksek lisans eğitimi sırasında Bilkent'te araştırma görevlisi olarak çalıştı.

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ'NDE BÖLÜM BAŞKANLIĞI YAPTI



Duran, 1993-2001 yılları arasında Sakarya Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü'nde araştırma görevlisi olarak görev yaptı. Duran, 2001-2009 yılları arasında Sakarya Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi olarak görev yaptı. 2006 yılında Sakarya Üniversitesi'nde doçent oldu. 2006–2009 yılları arasında Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı olarak görev yaptı.

Duran, 2009 yılında İstanbul Şehir Üniversitesi'ne geçti. Burada Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı olarak görev yaptı. 2010-2011'de George Mason Üniversitesi'nde misafir akademisyen olarak bulundu.

FAHRETTİN ALTUN SONRASI SETA KOORDİNATÖRÜ OLDU

2013 yılında SETA'nın İstanbul şubesinin genel koordinatörlüğüne atandı. Duran, SETA'nın İstanbul ofisinin ilk koordinatörüydü ve yerine Fahrettin Altun getirildi. Duran, 2014 yılında Ankara'ya taşındı ve SETA'nın genel koordinatörü oldu.

Duran, 17 Mayıs 2024 tarihinde Dışişleri Bakan Yardımcılığına atandı.