Başkan Erdoğan imzaladı! Dışişleri Bakanlığı’na atamalar Resmi Gazete’de | Ayşe Berris Ekinci, Nuh Yılmaz ve Burhanettin Duran kimdir?

Cumhurbaşkanlığı atama kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Kararla birlikte Dışişleri Bakanlığına atamalar gerçekleştirildi.
Cumhurbaşkanlığı atama kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Kararla birlikte Dışişleri Bakanlığına atamalar gerçekleştirildi.
İŞTE HAKAN FİDAN'IN YENİ YARDIMCILARI...
Resmi Gazete'de yer alan atama kararına göre; Ayşe Berris Ekinci, Nuh Yılmaz ve Burhanettin Duran Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcılığına atandı.
AYŞE BERRİS EKİNCİ KİMDİR?
1982-1985 yıllarında Marsilya'da Dame de Sion Lisesi'nde eğitim alan, 1985-1987 Aix-Marseille Üniversitesi'nde ekonomi lisans eğitimi yapan ve 1987-1990 yıllarında ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde lisans eğitimini tamamlayan Ayşe Berris Ekinci, 1991-1992 yıllarında Boston College'de finans alanında yüksek lisans eğitimini tamamladı.
ESKİ KÜBA BÜYÜKELÇİSİ
1992-1994 yıllarında Türkiye Bankalar Birliği Ekonomi Bölümü'nde kariyerine başladı. 1994 yılında Dışişleri Bakanlığına girdi. 2007-2010 yılları arasında Enerji Daire Başkanlığı'nda şube müdürü ve daire başkanı oldu. 2010-2011 yılları arasında Marsilya Başkonsolosu, 2012-2016 yılları arasında ise Enerji ve Su İşleri Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. 30 Kasım 2016 - 1 Nisan 2021 tarihleri arasında Küba - Havana Büyükelçisi oldu. Bu süreçte özellikle ABD'nin Küba'ya uyguladığı ambargolara karşı açıklamalarda bulundu.
Emekli Büyükelçi Berhan Ekinci'nin kızıdır. Ekinci, 17 Mayıs 2024 tarihinde Dışişleri Bakan Yardımcısı olarak atanmıştır.
NUH YILMAZ KİMDİR?
Nuh Yılmaz lisans eğitimini ODTÜ Sosyoloji Bölümü'nde bitirdi. Bilkent Üniversitesi Grafik Tasarım Bölümü'nde yüksek lisansını tamamladı.
George Mason Üniversitesi Kültürel Çalışmalar Bölümü'nde başladığı doktorasını Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde nihayete erdirdi.
Star gazetesi, Sabah gazetesi ve CNN Türk Washington temsilciliği görevlerini yürüttü. 2008-2011 arasında SETA'nın Washington DC Ofisi'nin kurucu direktörlüğünü yaptı.
Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde öğretim görevlisi olarak çalıştı. Dış politika, strateji, eleştirel düşünce, kültürel çalışmalar alanında yerli/yabancı birçok dergi ve gazetede yazılar yayımladı.
17 Mayıs 2024 tarihinde Dışişleri Bakanlığında Bakan Yardımcısı olarak atandı.
BURHANETTİN DURAN KİMDİR?
Burhanettin Duran, 1971 yılında Sakarya Adapazarı'nda doğdu. Duran, Sakarya'da lise eğitimini Adapazarı İmam Hatip Okulu'nda devam etti.
Duran, 1993 yılında Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun oldu. Yüksek lisans eğitimi sırasında Bilkent'te araştırma görevlisi olarak çalıştı.
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ'NDE BÖLÜM BAŞKANLIĞI YAPTI
Duran, 1993-2001 yılları arasında Sakarya Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü'nde araştırma görevlisi olarak görev yaptı. Duran, 2001-2009 yılları arasında Sakarya Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi olarak görev yaptı. 2006 yılında Sakarya Üniversitesi'nde doçent oldu. 2006–2009 yılları arasında Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı olarak görev yaptı.
Duran, 2009 yılında İstanbul Şehir Üniversitesi'ne geçti. Burada Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı olarak görev yaptı. 2010-2011'de George Mason Üniversitesi'nde misafir akademisyen olarak bulundu.
FAHRETTİN ALTUN SONRASI SETA KOORDİNATÖRÜ OLDU
2013 yılında SETA'nın İstanbul şubesinin genel koordinatörlüğüne atandı. Duran, SETA'nın İstanbul ofisinin ilk koordinatörüydü ve yerine Fahrettin Altun getirildi. Duran, 2014 yılında Ankara'ya taşındı ve SETA'nın genel koordinatörü oldu.
Duran, 17 Mayıs 2024 tarihinde Dışişleri Bakan Yardımcılığına atandı.