Son dakika: İYİ Parti Adana Milletvekili Bilal Bilici partisinden istifa etti

Yakın zamanda Genel Başkanlığı'na Müsavat Dervişoğlu'nun seçildiği İYİ Parti'de istifalar sürüyor. Son olarak İYİ Parti Adana Milletvekili Bilal Bilici, partiden ayrılma kararı aldı.
Bilici'nin istifasıyla İYİ Parti'nin Meclis'teki milletvekili sayısı 37'ye düştü.
BİLAL BİLİCİ KİMDİR?
Bilal Bilici, 1984 Adana'da doğdu. Boston Üniversitesi Ekonomi bölümü mezunu Bahçeşehir Üniversitesi | Global İlişkiler | Yüksek Lisans eğitimi aldı.
Ernst&Young ve Accenture şirketlerinin, Boston ofisinde Danışmanlık görevinde bulundu. Petrol ve Petrokimya sektöründe Dubai'de görev aldı.
DEİK - Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Üyesi, DEIK Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu | Orta Amerika Karayipler Is Konsey Başkan Yardımcısıdır. Guatemala Cumhuriyeti F. Konsolosudur. İleri derece İngilizce ve Fransızca bilmektedir. Dünya Konsoloslar Derneği Mütevelli Heyet Üyesidir.
Marmara Grubu Vakfı Mütevelli Heyet Üyesidir.