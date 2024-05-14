Ömer Kerkez kimdir, kaç yaşında? Yargıtay’ın yeni başkanı Ömer Kerkez nereli? Kariyeri...

Son dakika haberi... Yargıtay Birinci Başkanı Mehmet Akarca'nın 24 Mart'ta görev süresinin dolması sebebiyle 25 Mart'ta seçim süreci başlamıştı. Yargıtay Genel Kurulu'nca Yargıtay Birinci Başkanının belirlenmesi için gerçekleştirilen 37'nci tur oylamada, 348 üyeden 193'ünün oyunu alan Ömer Kerkez Yargıtay Birinci Başkanı seçildi. Mehmet Akarca ise 103 oy aldı.

ÖMER KERKEZ KİMDİR?

Ömer Kerkez, 1966'da Antakya'da doğdu, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1988'de mezun olan Kerkez, Hatay hakim/savcı adayı olarak mesleğe başladı. Sırasıyla Elbistan, Kozluk, Erzin Cumhuriyet savcılığı, Adalet Bakanlığında tetkik hakimliği, Daire Başkanlığı, Genel Müdür Yardımcılığı, Genel Müdürlük ve Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu.