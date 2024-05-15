2024 Fenerbahçe başkanlık seçimi tarihi ve saati! Fenerbahçe seçimi ne zaman? Aziz Yıldırım, Ali Koç...

Fenerbahçe Spor Kulübü'nde başkanlık seçimi heyecanı yeniden başladı. Aziz Yıldırım'ın adaylığını açıklamasıyla birlikte, kulüp üyeleri ve taraftarlar seçim tarihini merakla beklemeye başladı.
Fenerbahçe Spor Kulübü'nde başkanlık seçimi heyecanı yeniden başladı. Aziz Yıldırım'ın adaylığını açıklamasıyla birlikte, kulüp üyeleri ve taraftarlar seçim tarihini merakla beklemeye başladı.
FENERBAHÇE SEÇİM TARİHİ BELLİ OLDU!
Fenerbahçe tüzüğüne göre seçim tarihi Mayıs ayı içerisinde olmak zorunda.
Teamül uygulanırsa Mayıs ayının son cumartesi günü yani 25 Mayıs'ta olacak.
Konuya dair ayrıntılar netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.
AZİZ YILDIRIM ADAY OLDU
Eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım,"Çarşamba günü yapacağımız toplantıda Fenerbahçe'nin kongresinde başkanlığa aday olacağımı açıklayacağım." diyerek, "Biz kazanırsak Mourinho'yu Fenerbahçe'nin başına getireceğim." ifadesini kullandı.
TRT Spor'a açıklamalarda bulunan Yıldırım, "Çarşamba günü yapacağımız toplantıda Fenerbahçe'nin kongresinde başkanlığa aday olacağımı açıklayacağım. Kimseyle kavga etmeyeceğiz ama Fenerbahçe'nin büyüklüğünü daha büyük hale getirecek şekilde organizasyon içinde geleceğiz. Bizim kavgamız Fenerbahçe'nin büyüklüğüdür, büyük olmasıdır, onu sağlamaktır. Zaten Fenerbahçe büyüktür, ona küçük dokunuşlarla hem bizim hem yönetimin bazı hatalarını düzelterek Fenerbahçe camiasını birleştirerek, tribünleri, kongre üyelerini 3 Temmuz sürecinde olduğu gibi bir araya getirerek o güç birliğiyle Fenerbahçe'nin şampiyon olmasını sağlamak istiyoruz." dedi.
23 Mayıs'a kadar adaylık başvurusu hakkı bulunmaktadır. Bu tarihe kadar üçüncü bir aday olabilir.
BEKLENEN FENERBAHÇE BAŞKAN ADAYLARI
ALİ KOÇ - Ali Koç'un en az bir dönem daha devamı için aday olacağı netleşti. Koç, yeniden adaylığını ilan etti.
AZİZ YILDIRIM - Ali Koç'un adaylık açıklaması sonrası Aziz Yıldırım'da Fenerbahçe başkanlığına aday olacağını açıkladı.
FENERBAHÇE'NİN GEÇMİŞ DÖNEM BAŞKANLARI
Ali Koç 2018 -
Aziz Yıldırım 1998- 2018
Ali Şen 1994-1998
Hasan Özaydın 1994
Güven Sazak 1993-1994
Metin Aşık 1989- 1993
Tahsin Kaya 1986 -1989
Fikret Arıcan 1984 -1986