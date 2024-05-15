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2024 Fenerbahçe başkanlık seçimi tarihi ve saati! Fenerbahçe seçimi ne zaman? Aziz Yıldırım, Ali Koç...

Fenerbahçe Spor Kulübü, Türk sporunun önde gelen kulüplerinden biri olarak, yaklaşan başkanlık seçimiyle gündeme gelmeye devam ediyor. Kulübün en önemli karar mekanizmalarından biri olan başkanlık seçimi, hem kulüp üyeleri hem de geniş taraftar kitlesi tarafından büyük bir ilgi ve merakla takip ediliyor. Bu önemli olay, kulübün geleceğini şekillendirecek ve stratejik kararların alınmasında kritik bir rol oynayacak. Peki Fenerbahçe seçimi ne zaman? İşte 2024 Fenerbahçe başkanlık seçimi tarihi ve saati...

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Giriş Tarihi 15 Mayıs 2024, 08:50 Güncelleme 15 Mayıs 2024, 14:30
2024 Fenerbahçe başkanlık seçimi tarihi ve saati! Fenerbahçe seçimi ne zaman? Aziz Yıldırım, Ali Koç...

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Fenerbahçe Spor Kulübü'nde başkanlık seçimi heyecanı yeniden başladı. Aziz Yıldırım'ın adaylığını açıklamasıyla birlikte, kulüp üyeleri ve taraftarlar seçim tarihini merakla beklemeye başladı.

Fenerbahçe SK tarafından yapılan paylaşımFenerbahçe SK tarafından yapılan paylaşım

FENERBAHÇE SEÇİM TARİHİ BELLİ OLDU!

Fenerbahçe tüzüğüne göre seçim tarihi Mayıs ayı içerisinde olmak zorunda.

Teamül uygulanırsa Mayıs ayının son cumartesi günü yani 25 Mayıs'ta olacak.

Konuya dair ayrıntılar netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.

AZİZ YILDIRIM ADAY OLDU

Eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım,"Çarşamba günü yapacağımız toplantıda Fenerbahçe'nin kongresinde başkanlığa aday olacağımı açıklayacağım." diyerek, "Biz kazanırsak Mourinho'yu Fenerbahçe'nin başına getireceğim." ifadesini kullandı.

TRT Spor'a açıklamalarda bulunan Yıldırım, "Çarşamba günü yapacağımız toplantıda Fenerbahçe'nin kongresinde başkanlığa aday olacağımı açıklayacağım. Kimseyle kavga etmeyeceğiz ama Fenerbahçe'nin büyüklüğünü daha büyük hale getirecek şekilde organizasyon içinde geleceğiz. Bizim kavgamız Fenerbahçe'nin büyüklüğüdür, büyük olmasıdır, onu sağlamaktır. Zaten Fenerbahçe büyüktür, ona küçük dokunuşlarla hem bizim hem yönetimin bazı hatalarını düzelterek Fenerbahçe camiasını birleştirerek, tribünleri, kongre üyelerini 3 Temmuz sürecinde olduğu gibi bir araya getirerek o güç birliğiyle Fenerbahçe'nin şampiyon olmasını sağlamak istiyoruz." dedi.

23 Mayıs'a kadar adaylık başvurusu hakkı bulunmaktadır. Bu tarihe kadar üçüncü bir aday olabilir.

BEKLENEN FENERBAHÇE BAŞKAN ADAYLARI

ALİ KOÇ - Ali Koç'un en az bir dönem daha devamı için aday olacağı netleşti. Koç, yeniden adaylığını ilan etti.

AZİZ YILDIRIM - Ali Koç'un adaylık açıklaması sonrası Aziz Yıldırım'da Fenerbahçe başkanlığına aday olacağını açıkladı.

FENERBAHÇE'NİN GEÇMİŞ DÖNEM BAŞKANLARI

Ali Koç 2018 -

Aziz Yıldırım 1998- 2018

Ali Şen 1994-1998

Hasan Özaydın 1994

Güven Sazak 1993-1994

Metin Aşık 1989- 1993

Tahsin Kaya 1986 -1989

Fikret Arıcan 1984 -1986

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