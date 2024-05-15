2024 Fenerbahçe başkanlık seçimi tarihi ve saati! Fenerbahçe seçimi ne zaman? Aziz Yıldırım, Ali Koç...

Fenerbahçe SK tarafından yapılan paylaşım

FENERBAHÇE SEÇİM TARİHİ BELLİ OLDU!

Fenerbahçe tüzüğüne göre seçim tarihi Mayıs ayı içerisinde olmak zorunda.

Teamül uygulanırsa Mayıs ayının son cumartesi günü yani 25 Mayıs'ta olacak.

Konuya dair ayrıntılar netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.

AZİZ YILDIRIM ADAY OLDU

Eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım,"Çarşamba günü yapacağımız toplantıda Fenerbahçe'nin kongresinde başkanlığa aday olacağımı açıklayacağım." diyerek, "Biz kazanırsak Mourinho'yu Fenerbahçe'nin başına getireceğim." ifadesini kullandı.

TRT Spor'a açıklamalarda bulunan Yıldırım, "Çarşamba günü yapacağımız toplantıda Fenerbahçe'nin kongresinde başkanlığa aday olacağımı açıklayacağım. Kimseyle kavga etmeyeceğiz ama Fenerbahçe'nin büyüklüğünü daha büyük hale getirecek şekilde organizasyon içinde geleceğiz. Bizim kavgamız Fenerbahçe'nin büyüklüğüdür, büyük olmasıdır, onu sağlamaktır. Zaten Fenerbahçe büyüktür, ona küçük dokunuşlarla hem bizim hem yönetimin bazı hatalarını düzelterek Fenerbahçe camiasını birleştirerek, tribünleri, kongre üyelerini 3 Temmuz sürecinde olduğu gibi bir araya getirerek o güç birliğiyle Fenerbahçe'nin şampiyon olmasını sağlamak istiyoruz." dedi.

23 Mayıs'a kadar adaylık başvurusu hakkı bulunmaktadır. Bu tarihe kadar üçüncü bir aday olabilir.