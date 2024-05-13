Son dakika: Yine bir İETT kazası! Gaziosmanpaşa’da bir İETT otobüsü patates yüklü kamyona çarptı

Otobüsün kapılarına vuran seyyar satıcı, şoför Uğur Sezer'i "Geri al geri, tente düşecek, harbi canını alacağım, o kapıyı erkeksen aç" şeklinde tehdit etti. Şoför ise cama vuran seyyar satıcıyı uyararak, "Cama vurma bekle, yasak geri alamam bekle, kardeş polis gelsin" dedi.

Seyyar satıcının otobüsü yumruklayarak Uğur Sezer'i tehdit ettiği anlar ise cep telefonu kamerası tarafından anbean kaydedildi.