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Son dakika: MSB duyurdu! Pençe Kilit bölgesinde PKK'lı teröristlere ait sığınak imha edildi ve mühimmat ele geçirildi

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Pençe Kilit operasyonlarında PKK'lı teröristlere ait 4 odalı bir mağarada çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

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Giriş Tarihi 13 Mayıs 2024, 15:05 Güncelleme 13 Mayıs 2024, 15:05
Son dakika: MSB duyurdu! Pençe Kilit bölgesinde PKK’lı teröristlere ait sığınak imha edildi ve mühimmat ele geçirildi

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MSB'den yapılan yapılan açıklamada şu bilgiler paylaşıldı:

Kahraman Mehmetçiklerimiz; teröristler tarafından kullanılan mağara, sığınak ve barınaklara tek tek girmeye devam ediyor.

Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirdiği arama-tarama faaliyetlerinde tespit edilen teröristlere ait 4 odalı mağarada çok sayıda silah, mühimmat ve malzeme ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemeler;

- 1 adet 12,7 mm Doçka uçaksavar silahı ve yedek namlusu, 125 adet zırh delici mühimmatı,
- 1 adet Zagros keskin nişancı tüfeği ve şarjörü,
- 1 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği ve 255 adet mühimmatı,
- 3 adet M-16 piyade tüfeği, 9 adet dolu şarjör ve 4.575 adet mühimmatı,
- 2 adet 7.62 mm PKMS makinalı tüfek, 2 adet yedek namlu ve 1.152 adet mühimmatı,
- 4 adet AK-47 piyade tüfeği ve 19 adet şarjörü,
- 2 adet AK-74 piyade tüfeği ve 10 adet şarjörü,
- 2 adet AT-4 tanksavar silahı,
- 1 adet RPO-Shmel tanksavar silahı,
- 1 adet RPG-7 roketatar silahı, 1 adet anti-personel mühimmatı, 4 adet anti-tank mühimmatı ve 2 adet sevk fişeği,
- 1 adet tekli bomba atar ve 165 adet sis mühimmatı,
- 1 adet 6'lı bomba atar ve 183 adet tahrip mühimmatı,
- 1 adet 60 mm havan,
- 4 adet savunma el bombası, 4 adet taarruz el bombası, 16 adet sis el bombası ve 53 adet el bombası fünyesi,
- 4 adet termal silah dürbünü,
- 4 adet keskin nişancı tüfeği dürbünü,
- 1 adet 3 ayaklı dürbün,
- 2 adet Yaesu araç telsizi ve 5 adet Yaesu el telsizi,
- 10 adet termal şemsiye ve çok sayıda muhtelif malzeme.

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