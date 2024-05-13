Son dakika: MSB duyurdu! Pençe Kilit bölgesinde PKK’lı teröristlere ait sığınak imha edildi ve mühimmat ele geçirildi

MSB'den yapılan yapılan açıklamada şu bilgiler paylaşıldı:

Kahraman Mehmetçiklerimiz; teröristler tarafından kullanılan mağara, sığınak ve barınaklara tek tek girmeye devam ediyor.

Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirdiği arama-tarama faaliyetlerinde tespit edilen teröristlere ait 4 odalı mağarada çok sayıda silah, mühimmat ve malzeme ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemeler;

- 1 adet 12,7 mm Doçka uçaksavar silahı ve yedek namlusu, 125 adet zırh delici mühimmatı,

- 1 adet Zagros keskin nişancı tüfeği ve şarjörü,

- 1 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği ve 255 adet mühimmatı,

- 3 adet M-16 piyade tüfeği, 9 adet dolu şarjör ve 4.575 adet mühimmatı,

- 2 adet 7.62 mm PKMS makinalı tüfek, 2 adet yedek namlu ve 1.152 adet mühimmatı,

- 4 adet AK-47 piyade tüfeği ve 19 adet şarjörü,

- 2 adet AK-74 piyade tüfeği ve 10 adet şarjörü,

- 2 adet AT-4 tanksavar silahı,

- 1 adet RPO-Shmel tanksavar silahı,

- 1 adet RPG-7 roketatar silahı, 1 adet anti-personel mühimmatı, 4 adet anti-tank mühimmatı ve 2 adet sevk fişeği,

- 1 adet tekli bomba atar ve 165 adet sis mühimmatı,

- 1 adet 6'lı bomba atar ve 183 adet tahrip mühimmatı,

- 1 adet 60 mm havan,

- 4 adet savunma el bombası, 4 adet taarruz el bombası, 16 adet sis el bombası ve 53 adet el bombası fünyesi,

- 4 adet termal silah dürbünü,

- 4 adet keskin nişancı tüfeği dürbünü,

- 1 adet 3 ayaklı dürbün,

- 2 adet Yaesu araç telsizi ve 5 adet Yaesu el telsizi,

- 10 adet termal şemsiye ve çok sayıda muhtelif malzeme.