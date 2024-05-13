SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

CHP’li yöneticinin yeğeni çete operasyonunda aranıyor! Narkotik polisi iki suç örgütünü çökertti

Son dakika haberi! İzmir'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu imal ve satışı, silah kaçakçılığı ve rüşvet suçlarına karıştığı belirlenen 'Zirek Kardeşler' ile 'Alabaylar' suç örgütlerini düzenlediği operasyonla çökertti. 24 çete üyesi yakalanarak gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı bulunan ve firari durumdaki şüphelilerden CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Adnan Alabay'ın yeğeni Yekta Alabay polisler tarafından her yerde aranıyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 13 Mayıs 2024, 13:38 Güncelleme 13 Mayıs 2024, 13:38
CHP’li yöneticinin yeğeni çete operasyonunda aranıyor! Narkotik polisi iki suç örgütünü çökertti

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütlü olarak uyuşturucu imal ve satışı, silah kaçakçılığı ve rüşvet suçlarına karıştıkları belirlenen 'Zirek Kardeşler' ile 'Alabaylar' suç örgütlerine yönelik çalışma yaptı.

Söz konusu suç örgütlerinin popüler gece kulüplerini kendilerine paravan olarak kullanıp, suçtan elde ettikleri paraları akladıkları tespit edildi.

Aylarca süren teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen ekipler, önceden belirlenen çok sayıda ev ve iş yerlerine, 10 Mayıs'ta operasyon düzenledi.

İzmir'deki ünlü bir gece kulübü de dahil olmak üzere çok sayıda adrese yapılan eş zamanlı operasyonlarda 9 bin 880 adet ecstasy, 5 bin 711 sentetik hap, 67 bin 29 gram esrar, 5 ruhsatsız tabanca, 1 adet 'Akrep' olarak tabir edilen otomatik tabanca, 13 adet 9 mm fişek, 87 adet 7,62 mm fişek, 2 hassas terazi ele geçirildi. 3'ü aktif, 1'i emekli polis memurunun da aralarında bulunduğu toplam 24 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin, polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

CHP İL BAŞKAN YARDIMCISININ YEĞENİ ARANIYOR
Sabah'ta yer alan habere göre, hakkında gözaltı kararı bulunan ve firari durumdaki şüphelilerden CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Adnan Alabay'ın yeğeni Yekta Alabay polisler tarafından her yerde aranıyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis’i kabul etti! Ticarette 10 milyon dolar hedefi: Vize, göç, Gazze, Trakya masada
Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi açıklandı! Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek madde madde sıraladı: Yabancı menşeli araca son!
Türk Telekom
İkinci Edanur Gezer vakası: Başakşehir’de Mısırlı iki kardeş gölette boğuldu | Acı gerçek ortaya çıktı
Son dakika: Kamuda 100 milyarlık tasarruf paketi için uzmanlar ne diyor? Alınacak kararlar ekonomiye nasıl yansır?
ABD’li müdür İstanbul Havalimanı’nda kıskıvrak yakalandı! Binlercesini ABD’ye kaçıracaktı! Litresi 10 milyon dolar
DEM’li Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak hakkında terör soruşturması başlatıldı!
Yunan basını Başkan Erdoğan-Miçotakis görüşmesinin en kritik anını yazdı: Gözler Ankara’da! Atina’dan gelen heyette kimler var?
MİT’ten Irak’ta nokta operasyon: PKK’lı terörist Sedat Aksu etkisiz hale getirildi | Sözde cephane sorumlusu!
Fenerbahçe’nin yıldızı Fred’den İsmail Kartal’a flaş tepki! Görenler şoke oldu
EMEKLİYE EŞİT ZAM | Memur emeklisine %20, SSK ve Bağ-Kur’luya %25-26’yı aşması bekleniyor! Refah payı nasıl yansıtılacak?
Galatasaray’ın 90. dakikada attığı gole Fenerbahçeli taraftarların verdiği tepki dikkat çekti! İşte o görüntüler
İsrail’e Refah’ta zafer değil hezimet var! ABD tel Aviv’i resmen uyardı: Hamas güçlenip dönüyor
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz açıkladı: Eğitimcilere karşı şiddet doğrudan tutuklama sebebi sayılacak
Kim Milyoner Olmak İster’de duygu dolu anlar! Depremzede Aylin’in hikayesi sonrası Kenan İmirzalıoğlu gözyaşlarını tutamadı
SON DAKİKA