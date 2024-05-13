CHP’li yöneticinin yeğeni çete operasyonunda aranıyor! Narkotik polisi iki suç örgütünü çökertti

İzmir'deki ünlü bir gece kulübü de dahil olmak üzere çok sayıda adrese yapılan eş zamanlı operasyonlarda 9 bin 880 adet ecstasy, 5 bin 711 sentetik hap, 67 bin 29 gram esrar, 5 ruhsatsız tabanca, 1 adet 'Akrep' olarak tabir edilen otomatik tabanca, 13 adet 9 mm fişek, 87 adet 7,62 mm fişek, 2 hassas terazi ele geçirildi. 3'ü aktif, 1'i emekli polis memurunun da aralarında bulunduğu toplam 24 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin, polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
CHP İL BAŞKAN YARDIMCISININ YEĞENİ ARANIYOR
Sabah'ta yer alan habere göre, hakkında gözaltı kararı bulunan ve firari durumdaki şüphelilerden CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Adnan Alabay'ın yeğeni Yekta Alabay polisler tarafından her yerde aranıyor.