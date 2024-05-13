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İYİ Parti'de bir ayrılık daha! İstifa ettiğini açıkladı

İYİ Parti eski TBMM Grup Başkanı ve 27. Dönem Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu, 'İlk günden itibaren onurla yer aldığım, heyecanla hizmet ettiğim bu siyasal süreci kendi açımdan sürdürülebilir bulmuyorum. Bu nedenle İYİ Parti mensubiyetimi sonlandırıyorum' diyerek partisinden istifa ettiğini duyurdu.

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Giriş Tarihi 13 Mayıs 2024, 11:23 Güncelleme 13 Mayıs 2024, 11:23
İYİ Parti’de bir ayrılık daha! İstifa ettiğini açıkladı

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İYİ Parti eski TBMM Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu yaptığı açıklamada partisinden istifa ettiğini duyurdu. Tatlıoğlu açıklamasında şunları kaydetti:

"İYİ Parti'nin kuruluş ve parlamentoya taşınma süreci, milletimizin demokrasi arzusunun parlak bir yansımasıdır. Demokratik siyasi birikimimize ciddi bir katkıda bulunulmuş, çok ayrıcalıklı bir not düşülmüştür. En başından itibaren ülkesi için bir umut inşa etmek, yeni bir hikaye yazmak amacıyla ileriye çıkmış cesur insanları saygı ve hürmetle selamlıyorum.

İYİ Parti eski TBMM Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu.İYİ Parti eski TBMM Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu.

Gelinen noktanın önümüzdeki zaman diliminde daha doğru yorumlanacağını düşünüyorum. İlk günden itibaren onurla yer aldığım, heyecanla hizmet ettiğim bu siyasal süreci kendi açımdan sürdürülebilir bulmuyorum. Bu nedenle İYİ Parti mensubiyetimi sonlandırıyorum. (Kongre hassasiyeti nedeniyle ertelenmiş bir karardır). Devam eden arkadaşlara başarılar diliyorum. Bu vesileyle, başta Kurucu Genel Başkan olmak üzere, ayrılan veya devam eden, birlikte yürüdüğümüz, birlikte çalıştığımız bütün arkadaşlarıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum."

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