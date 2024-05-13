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Bir yılda 11 bin doktor geri döndü | Sağlık Bakanlığı "Beyaz reform" ile doktorların özlük haklarını iyileştirdi: Tersine göç hareketlendi...

Sağlık Bakanlığı, "Beyaz reform" ile doktorların özlük haklarını iyileştirdi. Yurt dışına giden hekimler dönüşe geçti. Beyaz Reform sonrası kamuda 59 bin 586, özel sektörde ise 30 bin 510 uzman hekim olarak göreve getirildi. Beyaz Reform'dan önce uzmanlık sınavı tercihleri boş kalırken şimdi yüzde 100 doluluğa eriştiği bildirildi. Bakanlık yan dal uzmanlığında sorunun aşıldığını, 4 yıl sonra 16 bin uzmanın mezun olacağını kaydetti.

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Giriş Tarihi 13 Mayıs 2024, 07:02 Güncelleme 13 Mayıs 2024, 07:02
Bir yılda 11 bin doktor geri döndü | Sağlık Bakanlığı Beyaz reform ile doktorların özlük haklarını iyileştirdi: Tersine göç hareketlendi...

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Türkiye, yakın dönemde sağlık çalışanlarının özlük haklarını "Beyaz Reform" adıyla iyileştirdi.

Bu reformun, hekimlerin kamuya geçişi başta olmak üzere pek çok sonucu beraberinde getirdiğine dikkat çekildi.

Sağlık Bakanlığı, hekimlerin ve sağlık çalışanlarının emekliliklerine dair özlük haklarında önemli iyileştirmeler yapıldığını, verdikleri her hizmetin karşılığını aldıkları bir teşvik sistemine geçtiğini bildirdi.

KAMU'YA İLGİ VAR
Beyaz Reform sonrası kamuda 59 bin 586, özel sektörde ise 30 bin 510 uzman hekim olarak göreve getirildi.

Beyaz Reform'dan önce uzmanlık sınavı tercihleri boş kalırken şimdi yüzde 100 doluluğa eriştiği bildirildi. Bakanlık yan dal uzmanlığında sorunun aşıldığını, 4 yıl sonra 16 bin uzmanın mezun olacağını kaydetti.

Özel sektörde veya muayenehanesi olanların da kamuyu tercih ettiği öğrenildi.

Daha önce yurt dışına giden ve bu önemli reform sonrası geri gelen hekim sayısının 11 bine ulaştığı, bunun 8 bine yakınının uzman olduğu öğrenildi.

2022'de bin 359 kişi Sağlık Bakanlığı'ndan "iyi hal belgesi" alıp yurt dışına 450 kişinin gittiği belirtilirken, bugün sayının 378'e kadar düştüğü tespit edildi. Yurt dışı tercihi, neredeyse "Yok" denecek kadar azalması, tersine göçü hareketlendirdi. (BURCU ŞEN)

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