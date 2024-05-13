Bir yılda 11 bin doktor geri döndü | Sağlık Bakanlığı "Beyaz reform" ile doktorların özlük haklarını iyileştirdi: Tersine göç hareketlendi...

KAMU'YA İLGİ VAR

Beyaz Reform sonrası kamuda 59 bin 586, özel sektörde ise 30 bin 510 uzman hekim olarak göreve getirildi.

Beyaz Reform'dan önce uzmanlık sınavı tercihleri boş kalırken şimdi yüzde 100 doluluğa eriştiği bildirildi. Bakanlık yan dal uzmanlığında sorunun aşıldığını, 4 yıl sonra 16 bin uzmanın mezun olacağını kaydetti.

Özel sektörde veya muayenehanesi olanların da kamuyu tercih ettiği öğrenildi.

Daha önce yurt dışına giden ve bu önemli reform sonrası geri gelen hekim sayısının 11 bine ulaştığı, bunun 8 bine yakınının uzman olduğu öğrenildi.

2022'de bin 359 kişi Sağlık Bakanlığı'ndan "iyi hal belgesi" alıp yurt dışına 450 kişinin gittiği belirtilirken, bugün sayının 378'e kadar düştüğü tespit edildi. Yurt dışı tercihi, neredeyse "Yok" denecek kadar azalması, tersine göçü hareketlendirdi. (BURCU ŞEN) TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN