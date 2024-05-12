Türkiye ziyareti öncesi Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’tem kritik açıklamalar: Düşman değil komşuyuz

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, yarın gerçekleşecek Türkiye ziyareti öncesinde önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye-Yunanistan ilişkileri hakkında konuşan Başbakan Miçotakis, "Yunanistan kimseyi tehdit etmiyor ve şunu bir kez daha vurgulamak isterim ki; biz düşman değil, komşuyuz" dedi.

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, 13 Mayıs Pazartesi günü Türkiye'ye ziyarette bulunacak. 2 ülke arasındaki tansiyonun yükselmesi ihtimaline ilişkin konuşan Miçotakis, "Uluslararası hukuk ve iyi komşuluk ilişkileri doğrultusunda diyalog yoluyla" çözülmesi gerektiğini söyleyerek "Birbirimiz hakkında konuşmak yerine birbirimizle daha fazla konuşmalıyız diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.