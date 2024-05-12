Gazze’de anne olmak! Filistinli annelerin en kanlı Anneler Günü

Gazzeli anneler, katil İsrail'in soykırımı altında evlatlarını toprağa vererek girdi Anneler Günü'ne. Yoğun bombardımanda binlerce anne evladını yitirdi. 7 Ekim'den bu yana 15 bine yakın çocuk hayatını kaybetti, binlerce annenin kucağı boş kaldı.
Ancak bu özel günü Gazzeli anneler buruk geçiriyor. 7 Ekim'den bu yana katil İsrail'in sistematik olarak düzenlediği soykırımda binlerce annenin kucağı boş kaldı.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 944'ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 34 bin 904 Filistinli öldürüldü, 78 bin 514 kişi yaralandı. Binlerce anne, evladını yitirirken, bir o kadar çocuk da annesiz kaldı.