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Gazze’de anne olmak! Filistinli annelerin en kanlı Anneler Günü

Gazzeli anneler, katil İsrail'in soykırımı altında evlatlarını toprağa vererek girdi Anneler Günü'ne. Yoğun bombardımanda binlerce anne evladını yitirdi. 7 Ekim'den bu yana 15 bine yakın çocuk hayatını kaybetti, binlerce annenin kucağı boş kaldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 12 Mayıs 2024, 10:36 Güncelleme 12 Mayıs 2024, 10:36
Gazze’de anne olmak! Filistinli annelerin en kanlı Anneler Günü 1

Dünyanın dört bir yanında Mayıs ayının ikinci pazarı yani bugün Anneler Günü olarak kutlanıyor.

Gazze’de anne olmak! Filistinli annelerin en kanlı Anneler Günü 2

Ancak bu özel günü Gazzeli anneler buruk geçiriyor. 7 Ekim'den bu yana katil İsrail'in sistematik olarak düzenlediği soykırımda binlerce annenin kucağı boş kaldı.

Gazze’de anne olmak! Filistinli annelerin en kanlı Anneler Günü 3

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 944'ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 34 bin 904 Filistinli öldürüldü, 78 bin 514 kişi yaralandı. Binlerce anne, evladını yitirirken, bir o kadar çocuk da annesiz kaldı.

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