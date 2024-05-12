Anneler Günü çiçek notu önerileri! ✍ Anneye, kayınvalideye, teyzeye eşe anlamlı, duygusal, eğlenceli Anneler Günü kart notu yazı fikirleri...

🕊️ Anne senin yüreğin taş olsa dayanır mı, kuş olsa, çiçek olsa, gündüz olsa, kırılmaz mı? Acıdan bir sap menekşenin boynu bu kez dağlar doğursun beni anne. Sen de ılık bir yağmur ol durmadan yağ kanayan yerlerime. Anneler günün kutlu olsun canım annem.
😔 Dün sana kızdıklarımı bugün ben yapıyorum anne. Çünkü aslında senin küçük bir kopyanım. Umarım senin kadar sevgi dolu olurum Annem.
💬 Meğer dilimdeki ve beynimdeki en güzel kelime senin adınmış. Sana her seslenişimde ya acım diniyor ya da sevgim coşuyor? Anneler günün kutlu olsun?
🌟 Anneciğim, bir günümde değil her günümdesin. Annem olman dünyadaki en büyük şansım. İyi ki varsın. Seni çok seviyorum annem.
☔ Bütün acılar üstüme yağınca sen bana açılan şemsiyesin annem. Seni çok seviyorum.
👩👧 Önceden sana kızdığım şeyleri bugün ben yapıyorum anne. Çünkü aslında senin kücük bir kopyanım. Umarım senin kadar sevgi dolu olurum.
🌞 Annem senin sevgin dünyamı ısıtan tek güneş. Işığın hiç eksilmesin. Varlığınla mutluyum. Anneler günün kutlu olsun sevgili annem.
👩👧👦 Senden yediğim terliğin acısıyla ağlarken bile Anneee diyebiliyorsam, bu ancak Anne mucizesidir. Anneler günün kutlu olsun cantanem.
👩👧👦 Benim için her şeye katlanan, her zaman yanımda olan değeri biçilmeyen dünyanın en güzel annesinin Anneler Gününü kutluyorum.
👩👧👦 Ben gülünce gülen, ağladığımda ağlayan, benim için yaşayan dünyadaki en büyük şansım; benim biricik annem. Anneler günün kutlu olsun.
👩👧👦 Anneler çiçek gibidir, onları hep mis kokulu yerlerde görebilirsin. Senin için her zaman varolduklarını ve seni düşündüklerini bilirsin. Anneler günün kutlu olsun canım anam.
👩👧👦 Geleceğini oluşturacak her yeni günün bir önceki günden daha güzel, isteklerine uygun ve seni mutlu edecek şekilde olmasını dilerim. Anneler günün kutlu olsun benim melek annem.
👩👧👦 Anne, senin yüreğin taş olsa dayanır mı? Kuş olsa, çiçek olsa, gündüz olsa, kırılmaz mı? Acıdan bir sap menekşenin boynu bu kez dağlar doğursun beni anne. Sen de ılık bir yağmur ol durmadan yağ kanayan yerlerime. Anneler günün kutlu olsun canım annem.
💐 Dün sana kızdıklarımı bugün ben yapıyorum anne. Çünkü aslında senin küçük bir kopyanım. Umarım senin kadar sevgi dolu olurum Annem.