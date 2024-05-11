NASA uyardı! Son yılların en büyüğü dünyaya giriş yaptı! Elektrik, internet kesintisi kapıda...

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Güneş patlaması ile ilgili araştırmalar tekrardan gündeme geldi. İşte Güneş Patlaması hakkında tüm merak edilenler...

GÜNEŞ PATLAMASI NEDİR? Güneş lekelerinin yakınında dolanan manyetik alan çizgileri, kesişir ve yeniden düzenlenir. Böylece Güneş patlamaları adı verilen ani enerji patlamalarına neden olur. Patlamalar yüksek oranda radyasyonu uzaya saçar. Eğer patlamalar çok yoğun olursa, salınan radyasyon Dünya'da radyo iletişimini sekteye uğratabilir.