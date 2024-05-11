NASA uyardı! Son yılların en büyüğü dünyaya giriş yaptı! Elektrik, internet kesintisi kapıda...

Güneş patlaması ile ilgili araştırmalar tekrardan gündeme geldi. İşte Güneş Patlaması hakkında tüm merak edilenler...
Güneş patlaması ile ilgili araştırmalar tekrardan gündeme geldi. İşte Güneş Patlaması hakkında tüm merak edilenler...
GÜNEŞ PATLAMASI NEDİR?
Güneş lekelerinin yakınında dolanan manyetik alan çizgileri, kesişir ve yeniden düzenlenir. Böylece Güneş patlamaları adı verilen ani enerji patlamalarına neden olur. Patlamalar yüksek oranda radyasyonu uzaya saçar. Eğer patlamalar çok yoğun olursa, salınan radyasyon Dünya'da radyo iletişimini sekteye uğratabilir.
GÜNEŞ PATLAMASI ETKİLERİ NELER?
Patlama denilen olay sonucunda Dünya'ya ulaşan yüklü parçacıklar gökyüzünde Aurora denilen doğal ışınımlara sebep olur. Kütle atımı çok güçlü olduğunda ise en kötü durumda elektrik kesintilerine neden olabilir. Güneş patlamaları ve kütle atımları Güneş sitemimizdeki en güçlü patlamalar olarak bilinir. Şiddetli patlamalar Güneş fırtınasına yol açabilir.
İLETİŞİMDE SORUNLAR YAŞANABİLİR
NOAA'nın Ulusal Hava Durumu Servisi'nin bir parçası olan Uzay Hava Tahmin Merkezi (SWPC), 8 Mayıs'tan itibaren Güneş'te meydana gelen bir dizi patlama ve koronal kütle püskürmesinin ardından Güneş'i yakından izlemektedir. Cuma akşamı için "Şiddetli (G4) Jeomanyetik Fırtına Gözlemi" uyarısı yapıldı.
Jeomanyetik fırtınalar, Dünya'yı çeşitli şekillerde etkileyebilir. Özellikle iletişim sistemleri olumsuz yönde etkilenebilir; elektrik şebekeleri, navigasyon, radyo ve uydu operasyonları potansiyel olarak bozulabilir.
Bu potansiyel fırtına ayrıca doğal güzelliklerin ortaya çıkmasına da neden olabilir. Jeomanyetik fırtınalar, Dünya'daki muhteşem kutup ışıklarını tetikleyebilir ve Alabama'dan Kuzey Kaliforniya'ya kadar olan bölgelerde görülme potansiyelini içerebilir.