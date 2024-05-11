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Kadın müşterileri darp etmişti! O taksici meslekten men edildi

İstanbul'da yolu uzattığını söyleyen kadın müşterilerini darbeden taksi şoförü, para cezasıyla trafikten men edildikten sonra "kasten yaralama" suçundan adliyeye sevk edildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 11 Mayıs 2024, 12:19 Güncelleme 11 Mayıs 2024, 12:35
Kadın müşterileri darp etmişti! O taksici meslekten men edildi

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Alınan bilgiye göre, 8 Mayıs'ta meydana gelen olaya ilişkin görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine, İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.


Yolu uzattığını söyleyen 2 kadın müşterisiyle tartışıp onları darbeden taksi şoförünün kimliği belirlendi.

Yakalanan taksici M.A, polis merkezine götürüldü.



M.A'ya "Belediyeden alınma çalışma ruhsatı olmadığı halde taşımacılık yapmak"tan 6 bin 439 lira ceza kesilirken taksisi de trafikten men edildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.A, "kasten yaralama" suçundan adliyeye sevk edildi.

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