Başkan Erdoğan’dan ’Denizkurdu’ tatbikatı mesajı: Hedefimize ulaşana dek mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz

SON DAKİKA HABERLERİ... Başkan Erdoğan Denizkurdu-2024 Tatbikatı'na telefonla bağlandı ve önemli mesajlar verdi. Başkan Erdoğan, "Ordumuzu güçlendirmek için gayret gösteriyoruz. TCG Anadolu'nun donanmamıza katkısını görmüş olduk. Hedefimize ulaşana dek mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz. Deniz kuvvetlerimizin ihtiyaçlarına önem veriyoruz." dedi.



Başkan Erdoğan şu ifadelere yer verdi:

Tatbikatın deniz kuvvetleri komutanlığının gücüne güç katacağına, siz askerlerimizin, bilgi koordinasyon ve motivasyonunu daha da arttıracağına inanıyorum. 2200 yılı aşan tarihi ile silahlı kuvvetlerimiz disiplini kabiliyetleri cesareti ve merhameti ile dünyanın en güçlü ordularından biridir. Kahraman ordumuz tarih boyunca yaşattığı eşsiz zaferlerle milletimizin gurur vesilesi olmuştur. Sadece caydırıcılığı ile değil yüksek sorumluluk bilinciyle de ordumuz ülkemizin güven ve huzur kaynağıdır.