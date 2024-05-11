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Başkan Erdoğan'dan 'Denizkurdu' tatbikatı mesajı: Hedefimize ulaşana dek mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz

Başkan Erdoğan Denizkurdu-2024 Tatbikatı'na telefonla bağlandı ve önemli mesajlar verdi. Başkan Erdoğan, "Ordumuzu güçlendirmek için gayret gösteriyoruz. TCG Anadolu'nun donanmamıza katkısını görmüş olduk. Hedefimize ulaşana dek mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz. Deniz kuvvetlerimizin ihtiyaçlarına önem veriyoruz." dedi.

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Giriş Tarihi 11 Mayıs 2024, 19:29 Güncelleme 11 Mayıs 2024, 20:03
Başkan Erdoğan’dan ’Denizkurdu’ tatbikatı mesajı: Hedefimize ulaşana dek mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz

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SON DAKİKA HABERLERİ... Başkan Erdoğan Denizkurdu-2024 Tatbikatı'na telefonla bağlandı ve önemli mesajlar verdi. Başkan Erdoğan, "Ordumuzu güçlendirmek için gayret gösteriyoruz. TCG Anadolu'nun donanmamıza katkısını görmüş olduk. Hedefimize ulaşana dek mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz. Deniz kuvvetlerimizin ihtiyaçlarına önem veriyoruz." dedi.

Başkan Erdoğan'dan Denizkurdu tatbikatı mesajı!


Başkan Erdoğan şu ifadelere yer verdi:

Tatbikatın deniz kuvvetleri komutanlığının gücüne güç katacağına, siz askerlerimizin, bilgi koordinasyon ve motivasyonunu daha da arttıracağına inanıyorum. 2200 yılı aşan tarihi ile silahlı kuvvetlerimiz disiplini kabiliyetleri cesareti ve merhameti ile dünyanın en güçlü ordularından biridir. Kahraman ordumuz tarih boyunca yaşattığı eşsiz zaferlerle milletimizin gurur vesilesi olmuştur. Sadece caydırıcılığı ile değil yüksek sorumluluk bilinciyle de ordumuz ülkemizin güven ve huzur kaynağıdır.



TCG Anadolu'nun yanı sıra daha büyük uçak gemisini ordumuza kazandırmaya yönelik çalışmalarımız sürüyor. 5. nesil uçağımız KAAN ikinci uçuşunu da başarıyla gerçekleştirdi. Kimi zaman müttefiklerimizin uyguladığı gizli,açık ambargolara rağmen savunma yeteneklerimizi sürekli geliştiriyoruz, her cephede kararlı mücadele içindeyiz.



Son 21 yıldır ordumuzun caydırıcılığını artırmak, kapasitesini güçlendirmek için yoğun gayret gösteriyoruz. Bilhassa deniz kuvvetlerimizin araç gereç ve personel bakımından en üst seviyede olmasına büyük önem veriyoruz..

DENİZKURDU TATBİKATI
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve bağlısı Komutanlıkların harekâtı sevk ve idare etkinliğinin değerlendirilmesinin amaçlandığı Denizkurdu-II Tatbikatı Marmaris'te icra ediliyor.

A Haber 'Denizkurdu' tatbikatında!


A HABER TCG ANADOLU'DA

A Haber ekibinden Vural Efecik Denizkurdu 2024 tatbikatları kapsamında TCG Anadolu Gemisi'ne bindi. Efecik tatbikatın tüm detaylarını canlı yayında aktardı.



TÜRK DONANMASI SAHAYA İNİYOR

Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca Doğu Akdeniz'de icra edilen DENİZKURDU-II/2024 Tatbikatı'nın seçkin gözlemci günü başladı.

Tatbikatın Doğu Akdeniz'i kapsayan kısmına katılan fırkateynler, hücumbotlar, denizaltılar, yardımcı sınıf gemiler, mayın gemileri, karakol gemileri Aksaz Limanı'ndan sabah erken saatlerinde hareket etti.

Tatbikatın seçkin gözlemci gününe Almanya, Azerbaycan, Belçika, Bosna Hersek, Bulgaristan, Finlandiya, Gürcistan, Irak, Japonya, KKTC, Libya, Malezya, Nijerya, Portekiz, Sierra Leone, Ürdün ve Yemen'den 18 askeri ataşe katılıyor.



BÖLGEYE TÜRK BAYRAĞI ÇEKİLDİ

Denizkurdu-II/24 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü faaliyetleri devam ediyor. Senaryo dâhilinde kontrol altına alınması hedeflenen adaya; Deniz Kuvvetlerimize ait helikopterler, Zırhlı Amfibi Hücum Araçları (ZAHA) ve çıkartma gemileriyle havadan ve denizden çıkartma harekâtı icra edildi. Deniz piyadelerinin hedefteki adayı başarılı şekilde ele geçirmelerinin ardından belirlenen hedefler imha edilerek bölgeye Türk bayrağı çekildi.


KİMLER KATILIYOR?

Doğu Akdeniz'de icra edilen tatbikatın seçkin gözlemci gününde TCG Salihreis gemisine gelen Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, personelini selamladı.

Liman çıkışında TCG İstanbul, TCG Salihreis fırkateyninde bulunan Bakan Güler'i top atışıyla selamladı.



TCG Salihreis Gemisi'nde Donanma Harekat Başkanı Tuğamiral Kenan Kaan Türkkan'ın sunduğu brifinge Bakan Güler'in yanı sıra Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Donanma Komutanı Koramiral Kadir Yıldız, Kuzey Görev Grup Komutanı Tuğamiral Erdinç Altıner de katıldı.



15 BİN PERSONEL TATBİKATTA

Toplam 15 bin personelin görev alacağı tatbikata, 100 su üstü gemisi, 8 denizaltı, 39 uçak, 16 helikopter, 28 insansız hava aracı, 7 insansız deniz aracı, 8 kişiden oluşan 2 SAT timi ve 5 kişiden oluşan 3 SAS timi tarafından iştirak ediliyor.

Ayrıca, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterine yeni giren "Marlin İDA" ile 6 kamikaze "Albatros İDA" da ilk defa tatbikat faaliyetlerine katılıyor.

Tatbikata, Hava Kuvvetleri Komutanlığından taarruz uçakları, havadan ihbar ve kontrol uçakları, hedef çekme uçakları, A400M nakliye uçağı ile Sahil Güvenlik Komutanlığından 6 sahil güvenlik botu da katılım sağlıyor.

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