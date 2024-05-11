Bu Malzeme Artık Zorunlu Olacak! Aracınızda Bulundurmazsanız Cezaya Hazır Olun

Bu cihaz sayesinde, akaryakıt istasyonlarında elle yapılan plaka kaydı gerekmeyecek, araç plakaları otomatik olarak kaydedilecek ve yakıt dolum işlemleri elektronik sistemler üzerinden otomatik olarak yapılacak.

Taşıt Tanıma Birimi (TTB) Nedir? Taşıt Tanıma Birimi (TTB), yakıt depolarına yerleştirilen ve Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'nin bir parçası olarak kullanılan bir elektronik cihazdır. Bu birim, araç plakalarını tanıyarak akaryakıt istasyonlarında yapılan dolum işlemlerini otomatikleştirmeye ve vergi gelirlerinin etkin bir şekilde toplanmasına yardımcı olur.

TTB Nasıl Çalışır? TTB, araç sahibinin yakıt deposuna monte edilir ve araç plakasını algılamak için özel bir tanıma teknolojisi kullanır. Yakıt dolum işlemi başladığında, TTB otomatik olarak aracın plakasını tanır ve bu bilgiyi merkezi bir veritabanına ileterek dolum işlemini kaydeder. Bu sayede, manuel olarak plaka kaydı yapılmasına gerek kalmadan yakıt satışı gerçekleştirilir ve vergi gelirlerinin kaydı otomatik olarak tutulur.