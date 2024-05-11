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Aracınızda Bulundurmazsanız Cezaya Hazır Olun! Bu Malzeme Artık Zorunlu Olacak

Dikkat sürücüler! Artık aracınızda bu önemli malzemeyi bulundurmazsanız ceza ödemeye hazır olun. Trafik güvenliğinizi ve canınızı korumak için hayati önem taşıyan bu malzeme, artık zorunlu hale geldi.

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Giriş Tarihi 11 Mayıs 2024, 11:45 Güncelleme 11 Mayıs 2024, 12:46
Aracınızda Bulundurmazsanız Cezaya Hazır Olun! Bu Malzeme Artık Zorunlu Olacak

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Türkiye'deki yaklaşık 30 milyon aracın bulunduğu trafikte, alınan yeni kararlar sürücüler için önemli değişiklikler getiriyor.

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın Yeni Düzenlemesi

Gelir İdaresi Başkanlığı, trafikteki araçlar üzerinden elde edilen vergi gelirlerinin daha etkin toplanabilmesi amacıyla yeni bir düzenlemeyi hayata geçirmeyi hedefliyor. Bu bağlamda, akaryakıt satın alımlarında kullanılacak yenilikçi bir sistem geliştiriliyor.

Yakında Zorunlu Olacak Sistem: Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi

1 Ocak 2025 itibarıyla yürürlüğe girmesi planlanan Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi kapsamında, tüm araç sahiplerinin yakıt depolarına 'Taşıt Tanıma Birimi' (TTB) yerleştirmeleri zorunlu olacak.

Bu cihaz sayesinde, akaryakıt istasyonlarında elle yapılan plaka kaydı gerekmeyecek, araç plakaları otomatik olarak kaydedilecek ve yakıt dolum işlemleri elektronik sistemler üzerinden otomatik olarak yapılacak.

Taşıt Tanıma Birimi (TTB) Nedir?

Taşıt Tanıma Birimi (TTB), yakıt depolarına yerleştirilen ve Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'nin bir parçası olarak kullanılan bir elektronik cihazdır. Bu birim, araç plakalarını tanıyarak akaryakıt istasyonlarında yapılan dolum işlemlerini otomatikleştirmeye ve vergi gelirlerinin etkin bir şekilde toplanmasına yardımcı olur.

TTB Nasıl Çalışır?

TTB, araç sahibinin yakıt deposuna monte edilir ve araç plakasını algılamak için özel bir tanıma teknolojisi kullanır. Yakıt dolum işlemi başladığında, TTB otomatik olarak aracın plakasını tanır ve bu bilgiyi merkezi bir veritabanına ileterek dolum işlemini kaydeder. Bu sayede, manuel olarak plaka kaydı yapılmasına gerek kalmadan yakıt satışı gerçekleştirilir ve vergi gelirlerinin kaydı otomatik olarak tutulur.

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