10 soruda hastanede "onaylı randevu" dönemi! Onay verilen randevu iptal edilebilecek mi? Kimler muaf?

Merkezi Hekim Randevu Sisteminde (MHRS) "Onaylı Randevu" dönemi 13 Mayıs Pazartesi günü başlıyor.
YÜZDE 30 RANDEVUYA GELMEDİ
Geçen yıl 160 milyon hastaya bakıldı. 23 milyon kişi aldığı randevulardan en az birine gelmedi. Gelinmeyen toplam randevu sayısı 81 milyon. Üç-dört saat kala iptal edilen randevu sayısı ise 21 milyon. Bu gibi sebeplerle randevu kapasitesinin yüzde 30'u kullanılamadı. Bakan Koca önceki gün yeni sistemi açıkladığı basın toplantısında, bu sistemin randevu sorununu çözeceğine inandığını söyledi.
Derlenen bilgiye göre, hastalara, hastanelere ve hekimlere zamanı verimli kullanma imkanı sunacak Onaylı Randevu Sistemi'nde, randevuların iptal edilmesinin ardından boş kalan kapasite, hizmet bekleyen hastalar için kullanılacak. Boş kalan her randevuda, sistemden randevu alamayan ancak talep bırakmış hastalara ulaşılacak ve öncelik talepte bulunan hastalara verilecek.
Yeni sisteme ilişkin merak edilen 10 soru ve yanıtları şöyle:
1- "Onaylı Randevu Sistemi" nedir ve ne zaman uygulamaya girecek?
Onaylı Randevu Sistemi, randevuların iptal edilmesinin ardından boş kalan kapasitenin hizmet bekleyen hastalar için kullanılmasını sağlayacak. Uygulama, 13 Mayıs Pazartesi günü itibarıyla alınacak randevular için geçerli olacak.
2- Sistem üzerinden randevu alan kişilerin, randevu saatine uyacağına ilişkin onay vermesi gerekiyor mu?
Randevu tarihinden bir gün önce, akşam saat 20.00'ye kadar kişilerin randevusuna onay vermesi veya gelemeyeceğini bildirmesi gerekecek. Onay, "www.mhrs.gov.tr" internet sitesi, mobil uygulama ve "ALO 182" çağrı merkezi olmak üzere tüm kanallar üzerinden verilebilecek.