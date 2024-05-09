Son dakika: MSB haftalık Z raporunu açıkladı! Aralarında sözde yöneticilerin de olduğu 108 terörist etkisiz hale getirildi

Aktürk, TSK'nın, terör örgütleri PKK/KCK/PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ başta olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadelesini artan bir etki ve yoğun bir baskıyla sürdürdüğünü ifade etti.

Tuğamiral Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil, son bir haftada, aralarında sözde yöneticilerin de bulunduğu 67'si Irak'ın, 41'i ise Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere 108 teröristi etkisiz hale getirdiğini belirterek, "1 Ocak 2024'ten bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı 443'ü Irak'ın kuzeyinde, 510'u ise Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere 953'e ulaştı." diye konuştu.

Geçen hafta içerisinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı teröristin daha Habur'daki hudut karakoluna teslim olduğunu aktaran Aktürk, 3 Mayıs'ta Pençe operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ata Göçmen'e rahmet diledi.

52 BİN 442 KİŞİNİN SINIRDAN YASA DIŞI GEÇMESİ ÖNLENDİ

Tuğamiral Aktürk, sınırlardan son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5'i terör örgütü mensubu 355 kişinin yakalandığını, 1582 kişinin ise sınırı geçemeden engellendiğini ifade etti.

Aktürk, "Böylelikle, 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 3 bin 488'e yükselmiştir. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 52 bin 442 olmuştur. Ayrıca 48 kilogramı son bir haftada olmak üzere yıl içerisinde yapılan operasyonlarda 288 kilogram uyuşturucu ele geçirilmiştir." dedi.