PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

İstanbul'da FETÖ operasyonu! Güncel öğrenci yapılanmasına darbe: 38 gözaltı

Son dakika haberleri... İstanbul'da FETÖ'nün güncel öğrenci yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde düzenlenen operasyonda 38 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 07 Mayıs 2024, 10:20 Güncelleme 07 Mayıs 2024, 10:20
İstanbul’da FETÖ operasyonu! Güncel öğrenci yapılanmasına darbe: 38 gözaltı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün güncel öğrenci yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, örgütün farklı illerden İstanbul'a üniversite okumak için gelen veya ailesi İstanbul'da yaşayan öğrencileri, örgüt üyesi olduğuna dair herhangi bir kaydı olmayan öğrencilere ya da sivil şahıslara evler kiralatılarak bu evlere yerleştirdiği tespit edildi.

Ayrıca, yurt dışında bulunan örgüt sorumlusunun talimatıyla evlerin eşyalarının temin edilerek kiralarının ödendiği, maddi ihtiyaçlarının karşılandığı ve evlerin örgütsel faaliyetlerinin denetlendiği belirlendi.

Öte yandan üniversite öğrencileri haricinde lise ve ilköğretimde okuyan öğrencilere de örgüt mensupları tarafından organize edilen örgütsel programlar dahilinde FETÖ soruşturmalarından geçen şahısların evlerinde sohbetler düzenlendiği, kendileriyle ilgilenen örgüt mensuplarına bağlılıklarını artırmak için organizasyonlar düzenlendiği ve küçük yaşta olan çocukları ailelerinin bu organizasyonlar için belirlenen örgüt evine ya da örgüt sorumlusuna teslim ettikleri tespit edildi.

Konuya ilişkin eylemleri gerçekleştirdikleri belirlenen toplamda 40 şüpheliye yönelik İstanbul merkezli operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon sonucu 38 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğü öğrenildi.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Münevver Karabulut’un katili Cem Garipoğlu’nun otopsi görüntülerinde dikkat çeken detay: Parmaklarındaki morlukların nedeni belli oldu!
Emekliye yeni kök aylık: Milyonlara maaş rehberi! Temmuz zamları nasıl yansıtılacak? Taban ödeme de değişecek mi? Refah payı uygulanır mı?
7 yıl sonra ilk! Başkan Erdoğan, Kuveyt Emiri es-Sabah’ı Ankara’da ağırladı: Ekonomiden Savunma sanayine 6 alanda yeni işbirliği
Müslümanları hedef alan CHP’li Akdoğan’a AK Partili Usta’dan çok sert tepki: Bu siyonizm ağzıdır
Son dakika haberleri... Beyaz Saray: Hamas ve İsrail arasındaki ateşkes görüşmeleri Kahire’de yeniden başlıyor.
Kupa ’Muci’zesi! Ankaragücü’nü yenen Beşiktaş ZTK’da ilk finalist oldu
CHP Genel Başkanı Özgür Özel TBMM’de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ziyaret etti
Gözler Karagümrük maçında: Galatasaray kuruluş tarihinde çifte zafer yaşamayı planlıyor!
Türkiye’nin 5 yıllık kredi risk primi CDS, Şubat 2021’den bu yana ilk kez 282 baz puanın altına indi
ÖĞRETMEN ATAMASI branş ve kontenjanları 2024! MEB atama branş dağılımı SIRALI LİSTE! Türkçe, Tarih, Psikoloji, Rehberlik...
CANLI TAKİP | Hamas ’barış’ soykırımcı İsrail ’savaş’ dedi! Katliam ordusu Refah’a girdi göç başladı: Giriş ve çıkışlar kapatıldı
Bir ballı koltuk daha! CHP’li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey yeğeni Furkan Bozbey’i başkan yaptı | Belgesi ortaya çıktı
KADEM’den Canan Sarı açıklaması: İftiraların hiçbir gerçeklik payı yoktur
Gaziantep’teki feci kazada flaş gelişme! Tanker sürücüsü Mehmet Göğüş tutuklandı! Kazadan saniyeler öncesi kameralarda! 9 kişi yanyana toprağa verildi
İzmir Karşıyaka’da duaya nikah memuru engeli: Dua edemezsiniz | Soruşturma başlatıldı
SON DAKİKA