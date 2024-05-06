İngiliz medyası: Çin, İngiltere Savunma Bakanlığı’nı hackledi | Silahlı Kuvvetler’in bilgileri sızdı

İngiliz medyası, İngiltere Savunma Bakanlığı'na ait bir sistemin siber saldırıya uğradığını bildirdi.



Haberlere göre, hacklenme nedeniyle görevdeki askeri personelin kişisel bilgilerini içeren önemli veri ihlali yaşandı.

İngiliz Sky News televizyonu, siber saldırının arkasında Çin'in olduğunu öne sürdü.

ASKERİ BİLGİLER İFŞA OLDU

Hem mevcut hem de geçmişteki bazı silahlı kuvvetler mensuplarının isim ve banka bilgilerini içeren maaş bordrosu sistemine yetkisiz erişim sağlandı ve bilgiler ifşa edildi.



Olayın ardından Savunma Bakanlığı derhal harekete geçti ve soruşturmalar devam ederken sistem devre dışı bırakıldı. Elde edilen verilerin ne için kullanılabileceği ise bilinmiyor.