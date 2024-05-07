🚭 YENİ SİGARA ZAMMI 2024! En ucuz ve en pahalı sigara kaç TL oldu? Sigaraya 3 TL zam mı geldi?

Solunum Yolu Hastalıkları: Sigara içmek, bronşit, amfizem, KOAH gibi kronik solunum yolu hastalıklarına yol açabilir. Bu hastalıkların belirtileri arasında öksürük, nefes darlığı ve hırıltı gibi şikayetler yer alır.

Kanser Riski: Sigara içmek, akciğer kanseri başta olmak üzere birçok kanser türüyle ilişkilendirilmiştir. Ayrıca, ağız, boğaz, yemek borusu, mesane, böbrek, pankreas gibi birçok organ kanserine yakalanma riskini artırır.

Doğurganlık Sorunları: Sigara içmek, hem kadın hem de erkek üreme sağlığını olumsuz etkiler. Kadınlarda düzensiz adet döngüleri, kısırlık riski artışı; erkeklerde ise sperm kalitesinin düşmesi gibi sorunlara yol açabilir.

Kalp ve Damar Hastalıkları: Sigara içmek, kalp krizi riskini artırır. Ayrıca, damar sertliği, felç, periferik arter hastalığı gibi ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir.

Sigara içmenin sağlık üzerindeki zararları saymakla bitmez. Ancak iyi haber şu ki, sigarayı bırakmak her zaman mümkündür ve sağlık açısından oldukça önemlidir. Sigarayı bırakmanın zor olabileceğini biliyoruz, ancak sağlığınız için atacağınız bu adımın değeri paha biçilemezdir. Unutmayın, her nefes, sigarasız bir yaşam için bir adım daha olabilir.