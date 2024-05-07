🚭 YENİ SİGARA ZAMMI 2024! En ucuz ve en pahalı sigara kaç TL oldu? Sigaraya 3 TL zam mı geldi?

Son dakika haberlerine göre, sigara fiyatlarına yeni bir zam geldiği bildirildi. Geçtiğimiz ay diğer gruplarda yaşanan fiyat artışlarının ardından, bir grupta daha 3 TL'lik zam iddiası gündeme geldi. Bu durum, sigara kullanıcıları arasında fiyatların ne yönde değiştiği konusunda merak uyandırdı.
YENİ SİGARA FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Sosyal medyada yer alan paylaşımlara göre, artış yaşanan gruptaki en düşük sigara fiyatı 63 TL'ye çıktı. En pahalı sigara fiyatı ise 70 TL'ye yükseldi.
Sigaranın Vücudumuza Verdiği Zararlar: Sağlığımızı Tehlikeye Atmadan Önce Bilinmesi Gerekenler
Bağımlılık yaratan, sağlık üzerinde sayısız olumsuz etkisi olan sigara, maalesef günümüzde hala birçok insanın tercih ettiği bir alışkanlık olarak karşımıza çıkıyor. Sigaranın zararları sadece bireyin kendi sağlığını değil, etrafındaki insanları da olumsuz yönde etkiliyor. Peki, sigaranın sağlığımıza olan bu zararları nelerdir?