Başkan Erdoğan Miçotakis ile görüşecek! Atina bu ziyarete kilitlendi: Dostluk elinin çok ötesinde



Başkan Erdoğan, önceki gün Miçotakis'in ziyaretiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Yunanistan Başbakanı Sayın Miçotakis resmi ziyaret kapsamında Ankara'ya gelecek.



Çift başlı Selçuklu kartalı misali Doğu'yla ve Batı'yla ilişkilerimizi ortak çıkarlarımız temelinde geliştirmenin yollarını arayacağız" ifadelerine yer verdi.



ATİNA'DA HUMMALI HAZIRLIK

Başkan Erdoğan'ın mesajı ve söz konusu kritik ziyaret Yunan medyasında büyük yankı uyandırdı. Yunanistan'ın köklü gazetelerinden Kathimerini, Başkan Erdoğan'ın "Bölgemizdeki hiçbir ülkeyle çözülemeyecek sorunumuz yok.

Diyalog ve müzakerenin açamayacağı kapının olmadığı inancındayız. Yeter ki diplomasiye olanak tanınsın, gerisi gelecektir" sözlerine dikkat çekti.





Protothema gazetesi ise ''Çözemeyeceğimiz sorun yok'' başlığını attı. Newsbeast.gr'de yer alan analizde de Miçotakis'in Ankara ziyareti için hazırlıkların hummalı bir şekilde sürdüğü belirtildi.



Başkan Erdoğan'ın son açıklamasının Yunanistan'a dostluk elinin çok ötesinde bir anlam taşıdığı vurgulandı.



İKİ LİDER NATO ZİRVESİNDE DE BİR ATAYA GELECEK

Sabah'ta yer alan habere göre; Yunan basınına göre, 14 aydır süren pozitif havanın ardından iki ülke arasındaki ilişkilerde bundan sonra atılacak adımlar için bir takvim belirlenirse bu büyük başarı sayılacak. İki lider temmuz ayındaki NATO Zirvesi'nde de görüşecek. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN