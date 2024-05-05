Operasyon korkusu ile köşeye sıkışan terör örgütleri, sapkınlıkta çığır açmaya devam ediyor.
Operasyon korkusu ile köşeye sıkışan terör örgütleri, sapkınlıkta çığır açmaya devam ediyor.
Terör örgütü PYD'nın elebaşı Salim Müslim'in eşi Kuzey Suriye için kullandıkları sözde "Rojova Devrimi" toplantısında alçak ifadelere imza attı.
"ÖCALAN PEYGAMBERLERİN PEYGAMBERİDİR"
Bebek katili Öcalan'a methiyeler dizen sapkın terörist, "Biz önder Apo'nun yoldaşlarıyız. Şanslıyız yoldaşlar! Önder Apo gibi dünyaya gelmedi, gelmeyecek. Bulunmazdır. Peygamberler peygamberidir" ifadelerini kullandı.