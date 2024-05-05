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Terör örgütü PYD'nin elebaşı Salih Müslim'in eşinden alçak sözler: Abdullah Öcalan peygamberlerin peygamberidir

Bölücü terör örgütleri sapkınlıkta çığır açtı. Terör örgütü PYD'nin elebaşı Salih Müslim'in eşi alçak ifadelere imza attı. Kürsüde konuşma yapan sapkın terörist, bebek katili Öcalan'a methiyeler dizerek, "Önder Apo gibi dünyaya gelmedi, gelmeyecek. Bulunmazdır. Peygamberler peygamberidir" ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi 05 Mayıs 2024, 22:38 Güncelleme 05 Mayıs 2024, 22:42
Terör örgütü PYD’nin elebaşı Salih Müslim’in eşinden alçak sözler: Abdullah Öcalan peygamberlerin peygamberidir

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Operasyon korkusu ile köşeye sıkışan terör örgütleri, sapkınlıkta çığır açmaya devam ediyor.



Terör örgütü PYD'nın elebaşı Salim Müslim'in eşi Kuzey Suriye için kullandıkları sözde "Rojova Devrimi" toplantısında alçak ifadelere imza attı.

"Abdullah Öcalan peygamberlerin peygamberidir"




"ÖCALAN PEYGAMBERLERİN PEYGAMBERİDİR"
Bebek katili Öcalan'a methiyeler dizen sapkın terörist, "Biz önder Apo'nun yoldaşlarıyız. Şanslıyız yoldaşlar! Önder Apo gibi dünyaya gelmedi, gelmeyecek. Bulunmazdır. Peygamberler peygamberidir" ifadelerini kullandı.

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