ABD’de Filistin şiddeti durmuyor! Kampüsün etrafı sarıldı! Polis Güney California Üniversitesi’nde kampüsü dağıttı!

Öte yandan USC yetkililerinin CNN'e yaptığı açıklamada, 9 Mayıs'ta yapılacak mezuniyet törenine kadar LAPD polisinden yardım istendiği, daha fazla güvenlik için tören sonuna kadar polislerin kampüs içinde kalacağı belirtilmişti.

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