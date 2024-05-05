ABD’de Filistin şiddeti durmuyor! Kampüsün etrafı sarıldı! Polis Güney California Üniversitesi’nde kampüsü dağıttı!

ABD'deki Güney California Üniversitesi'nde (USC) Los Angeles Polis Departmanı (LAPD) polisi, Filistin'e destek veren öğrencileri uzaklaştırarak kampüsteki Gazze Dayanışma Kampı'nı kaldırdı.
KAMPIN ETRAFI SARILDI
ABD'deki üniversitelerde polis müdahalesiyle Filistin destekçisi öğrencilerin eylemleri bastırılmaya çalışılırken, USC'de polis, göstericilerin Gazze Dayanışma Kampı'nın etrafını sardı.
ÜNİVERSİTE 'AYRILIN' UYARISI YAPTI
Polis, müdahale kapsamında, gösterilere katılan bazı öğrencileri kampüs merkezinden uzaklaştırdı. Daha sonra, üniversitenin X'teki hesabından yapılan paylaşımda, "Kampüsün merkezindeyseniz lütfen ayrılın. Ayrılmayan kişiler gözaltına alınabilir." ifadesine yer verildi.
Uyarıya uyan bazı öğrenciler kampüsten ayrılırken, polis kalan göstericileri alandan uzaklaştırdı ve yeniden girişleri engellemeye çalıştı.
Kamp alanını boşaltan polis, çadırları da kaldırdı.