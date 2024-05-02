MSB'den haftalık Z raporu! 30 yıl sonra kurulan Irak üslerine ilişkin açıklama: "PKK faaliyetlerinin engellenmesine yönelik"

Son bir hafta içerisinde yapılan operasyonlarda 40 kilogramdan fazla uyuşturucu madde (Metamfetamin) ele geçirildi.

Böylelikle, 01 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 3 bin 133'e yükseldi. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 50 bin 860 oldu.

Son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 9'u terör örgütü mensubu toplam 364 şüpheli yakalandı. 2 bin 264 şüpheli ise hududu geçemeden engellendi.

Son bir haftada 2 bin 264 şüpheli hududu geçemeden engellendi.

Millî Savunma Bakanlığının faaliyetleri başta olmak üzere gündemdeki konulara ilişkin olarak Haftalık Basın Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, terörü kaynağında yok etme stratejisi çerçevesinde sürekli ve kapsamlı olarak gerçekleştirdiği kararlı operasyonlarla son bir haftada 43, 1 Ocak'tan bugüne kadar 376'sı Irak'ın, 469'u Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere toplam 845 terörist etkisiz hale getirildi.

"İsrail, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 25 Mart'ta kabul ettiği son ateşkes kararını ve Uluslararası Adalet Divanının aldığı ihtiyati tedbirleri ivedilikle uygulamalıdır. En temel haklarından mahrum bırakılan Filistin halkı için insani yardımlara izin verilmesini ve bölgede yaşanan hukuksuzluğa bir kez daha dikkat çekerek kalıcı ateşkesin gerekliliğini vurguluyoruz."





EĞİTİM-TATBİKAT VE ULUSLARARASI GÖREVLER

MSB eğitim-tatbikat faaliyetleri ve uluslararası görevlere ilişkin şu bilgilendirmeyi yaptı:

"Estonya'da LOCKED SHİELDS (Kilitli Kalkan) -24, Cezayir'de Tehlike Altındaki Yolcu Gemisine Yardım-2024, Aksaz/Muğla'da KURTARAN-2024 tatbikatları ile Millî Anadolu Kartalı Eğitimi gerçekleştirildi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nde DESERT FLAG-9/2024, Arnavutluk'ta NEPTUNE STRIKE 24.1, İspanya'da SPANISH MINEX-2024 tatbikatları ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin planlı en büyük tatbikatlarından olan EFES-2024'ün 25 Nisan'da başlayan Bilgisayar Destekli Komuta Yeri Safhası devam ediyor.

3-27 Mayıs tarihleri arasında İtalya'da MARE APORTO-POLARIS/ITALIAN MINEX, 6-16 Mayıs tarihleri arasında Ankara'da Yıldırım Seferberlik, 6-17 Mayıs tarihleri arasında Konya'da Uluslararası Anadolu Ankası ile 7-18 Mayıs tarihleri arasında DENİZKURDU-II Tatbikatları gerçekleştirilecek.

2-7 Mayıs tarihleri arasında Fransa Deniz Kuvvetlerine ait FS SURCOUF gemisi Antalya'ya liman ziyareti gerçekleştirecek.

Deniz Müzeleri ile Türk Deniz Tarihi'nin tanıtılması, denizciliğin sevdirilmesi ve yaygınlaştırılması kapsamında liman ziyaretlerine devam eden TCG NUSRET Müze Gemisi, 3 Mayıs'ta Kaş, 6 Mayıs'ta Alanya ve 9-10 Mayıs tarihlerinde Girne/Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine liman ziyaretleri gerçekleştirecek.

Türkiye-Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 100'üncü, ERTUĞRUL fırkateyninin Japonya seyrinin 134'üncü yıl dönümü kapsamında, 20 ülke 24 liman ziyareti gerçekleştirecek olan TCG KINALIADA korveti Mogadişu'nun ardından 30 Nisan'da Maldivler'e ulaştı. Korvet bugün de bir sonraki liman olan Bangladeş'e doğru seyre başlayacak ve Japonya intikaline devam edecektir.

DENİZALTI KURTARMA ÇANI TESTLERDEN BAŞARIYLA GEÇTİ

Yerli ve millî savunma sanayi ürünlerimiz ile silahlı kuvvetlerinin her geçen gün daha da güçlendiği ve caydırıcılığının arttığı vurgulandı.

Bu kapsamda, Kara Kuvvetleri Komutanlığınca muhtelif miktarda "NEFER" Kuleli Zırhlı Muharebe Aracı (ZMA) ile DROPS aracının muayene ve kabul faaliyetleri tamamlandı.

Yine, İstanbul Tersanesi Komutanlığı tarafından güncel teknolojiye uygun olarak kapsamlı tadilat, modernizasyon ve onarımı tamamlanan Denizaltı Kurtarma Çanı deniz testlerinden başarıyla geçti.

Askeri öğrenci aday tercih işlemleri için son gün 10 Mayıs

3 Nisan'da başlayan "2024 Yılı Millî Savunma Üniversitesi Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları Askerî Öğrenci Aday Tercih İşlemleri"nin de 10 Mayıs'a kadar devam edeceğinin altı çizildi.