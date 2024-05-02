Hatay küllerinden yeniden doğacak! Türkiye Tasarım Vakfı Kurucusu Mehmet Kalyoncu: Dünyaya örnek olacak

Türkiye Tasarım Vakfı'nın (TTV) asrın felaketinde yerle bir olan Hatay'ın yeniden ayağa kaldırılması için başlatılan projesinin tasarım çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile ortaklaşa hayata geçirilecek olan çalışma ile Hatay'ın yüzü 1.3 milyar dolara yenilenecek. Hatay'da bir araya geldiğimiz Türkiye Tasarım Vakfı kurucusu mimar Mehmet Kalyoncu, pilot proje alanında proje teslimlerini yaptıklarını, eski şehirdeki koruma amaçlı tasarım ve planlama çalışmalarının da bir ay sonra bütün detaylarıyla teslim edecekleri bilgisini verdi. Kalyoncu, "Eski şehir yeni ve şehir ikiye ayrılacak. Bu dünyada en modern örnek olacak. Türkiye başarmış olacak" dedi.