Hatay küllerinden yeniden doğacak! Türkiye Tasarım Vakfı Kurucusu Mehmet Kalyoncu: Dünyaya örnek olacak

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Türkiye Tasarım Vakfı'nın (TTV) asrın felaketinde yerle bir olan Hatay'ın yeniden ayağa kaldırılması için başlatılan projesinin tasarım çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile ortaklaşa hayata geçirilecek olan çalışma ile Hatay'ın yüzü 1.3 milyar dolara yenilenecek. Hatay'da bir araya geldiğimiz Türkiye Tasarım Vakfı kurucusu mimar Mehmet Kalyoncu, pilot proje alanında proje teslimlerini yaptıklarını, eski şehirdeki koruma amaçlı tasarım ve planlama çalışmalarının da bir ay sonra bütün detaylarıyla teslim edecekleri bilgisini verdi. Kalyoncu, "Eski şehir yeni ve şehir ikiye ayrılacak. Bu dünyada en modern örnek olacak. Türkiye başarmış olacak" dedi.

METREKARESİ 1.000 DOLAR

Burada tüm paydaşlarla birlikte ortak bir paydada buluştuklarını anlatan Kalyoncu, "Ortak bir yer üzerinde anlaşarak, bu değeri somut bir projeye döktük ve şimdi onun üzerine artık herkes çalışıyor. Buna yatırım yapmak isteyen maddi manevi herkes bunun üzerine bir katkı sağlamış olacak. Bizim görevimiz bu değeri ortaya çıkarabilmek. Bunu her şehrin kendi geleceği için yapması gerekiyor. Hem hibe hem finansman hem de buradaki halka kredi sağlandığında destekler bölge insanını motive edecek" şeklinde konuştu. Antakya merkez pilot proje alanın 1.3 milyon metrekare olduğunu aktaran Kalyoncu, "Metrekaresi 1000 dolar olarak düşünüldüğünde yapım maliyeti 1.3 milyar dolar" bilgisini paylaştı.